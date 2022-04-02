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Carlos Palacios deixa o Internacional e assina contrato definitivo com o Vasco por três temporadas

Jogador, de 21 anos, chega em definitivo ao clube como mais um reforço para a disputa da Série B. Ele não correspondeu o esperado no Colorado e espera ter mais espaço  no Rio...
LanceNet

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Publicado em 

02 abr 2022 às 13:28

Publicado em 02 de Abril de 2022 às 13:28

Próximo da estreia na Série B, o Vasco encaminhou mais uma contratação para reforçar seu elenco. Trata-se do atacante chileno Carlos Palacios, de 21 anos, que estava no Internacional e já foi aprovado pelo Departamento de Saúde e Performance da equipe carioca. Ele assinará contrato por três temporadas. A informação foi inicialmente divulgada pelo portal "GE".A negociação entre os clubes avançou nas últimas horas e ambos chegaram a um acordo sem revelar detalhes. O chileno é mais um reforço que chegará para a disputa da Série B, quando o Vasco irá estrear na próxima sexta-feira, às 19h, diante do Vila Nova, em São Januário.
Além dele, o clube carioca já contratou o lateral-direito Gabriel Dias, ex-Cruzeiro, e os atacantes Erick, destaque do Ypiranga no Gauchão, Zé Vitor, vice-artilheiro do Catarinense com a camisa do Marcílio Dias e Lucas Oliveira, joia do Bangu no Carioca. Deles, apenas o último já foi anunciado oficialmente pelo Gigante da Colina.
A tendência é que os outros sejam anunciados e se juntem ao grupo ao longo da semana no CT Moacyr Barbosa. Palacios chegou ao Colorado em 2021 como uma das grandes promessas do futebol chileno. Os gaúchos entraram no acordo para pagar o valor de US$ 3 milhões (R$ 16,5 milhões na cotação da época).
+ Confira e simule a tabela do Campeonato Carioca
No entanto, o jovem não correspondeu às expectativas da torcida colorada e deu apenas três assistências e não marcou nenhum gol em 34 partidas no ano passado. Na atual temporada, perdeu ainda mais espaço e entrou em campo somente em 29 minutos. Ele chegará para a disputa de uma Série B intensa com seis campeões brasileiros (Vasco, Grêmio, Cruzeiro, Sport, Bahia e Guarani).
Crédito: CarlosPalaciosémaisumreforçodoVascoparaadisputadaSérieBdoBrasileirão(RicardoDuarte/DivulgaçãoInter

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