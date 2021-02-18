Carlos Eduardo quer grande jogo do Sport diante do Atlético-MG em reta final do Brasileirão

Crédito: Divulgação/Sport

No Sport desde o início de 2020, o goleiro Carlos Eduardo falou sobre a vontade do elenco em encerrar o Brasileirão garantido na disputa para 2021. Segundo o atleta, a meta de todos é deixar o Leão na elite da disputa.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

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- Vamos em busca deste objetivo, que será muito importante para o clube e para seu torcedor. Temos que ter intensidade nestas últimas partidas para que isso seja possível. Vamos lutar muito - afirmou.

Para Eduardo, a meta do Leão é vencer o Atlético-MG.