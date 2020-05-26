Carlos Eduardo quer ganhar espaço no Sport

Contratado pela diretoria do Sport em 2020, o goleiro Carlos Eduardo revelou estar motivado para brigar por posição no clube pernambucano. Com bela passagem pelo Brasil de Pelotas em 2019, onde foi eleito melhor arqueiro da Série B, o atleta destacou o desejo de continuar lutando para fazer sua história no Leão.E MAIS:Coritiba promove eleição para escolher o gol mais bonito na campanha do estadualKaio Jorge comenta sobre paixão por cavalos e vídeos no TikTokEx-Fla, Mancuso faz revelação sobre a final da última Libertadores'Quando se atua em um clube gigante como o Sport, você precisa estar motivado sempre e pronto para ajudar. Desde a minha chegada falei sobre o meu desejo de fazer uma história de conquistas com a camisa do clube. Vou trabalhar muito para melhorar meu rendimento em campo e para buscar meu espaço na equipe'.