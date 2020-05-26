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futebol

Carlos Eduardo quer ganhar espaço no Sport

Goleiro chegou ao Leão nesta temporada e promete muito empenho para entrar no time titular...
LanceNet

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Publicado em 

26 mai 2020 às 20:29

Publicado em 26 de Maio de 2020 às 20:29

Crédito: Divulgação/Sport
Contratado pela diretoria do Sport em 2020, o goleiro Carlos Eduardo revelou estar motivado para brigar por posição no clube pernambucano. Com bela passagem pelo Brasil de Pelotas em 2019, onde foi eleito melhor arqueiro da Série B, o atleta destacou o desejo de continuar lutando para fazer sua história no Leão.E MAIS:Coritiba promove eleição para escolher o gol mais bonito na campanha do estadualKaio Jorge comenta sobre paixão por cavalos e vídeos no TikTokEx-Fla, Mancuso faz revelação sobre a final da última Libertadores'Quando se atua em um clube gigante como o Sport, você precisa estar motivado sempre e pronto para ajudar. Desde a minha chegada falei sobre o meu desejo de fazer uma história de conquistas com a camisa do clube. Vou trabalhar muito para melhorar meu rendimento em campo e para buscar meu espaço na equipe'.
Para Eduardo, mesmo com o início de temporada abaixo da expectativa e eliminação precoce na Copa do Brasil, o elenco do Leão tem tudo para evoluir em 2020.
'Vamos lutar muito para que o segundo semestre seja de grandes conquistas para todos no Sport. O clube merece isso e seu torcedor principalmente. Temos que continuar nos dedicando ao máximo para isso', concluiu. E MAIS:

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