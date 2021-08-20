Carlos Eduardo espera evolução do Sport no segundo semestre

Brigando por vaga no Sport, o goleiro Carlos Eduardo, espera a evolução com a camisa rubro-negra na sequência da temporada. Para o arqueiro, a meta é crescer de produção no Leão e fazer um grande segundo semestre no clube.- Estamos trabalhando para que a equipe possa evoluir e melhorar o desempenho nestas próximas semanas. Nossa ideia é fazer uma boa sequência na Série A para sairmos de perto do Z4 da competição para começarmos a projetar uma melhor posição na tabela - afirmou.
Para Eduardo, sua motivação é grande para esses próximos meses.
- Estou motivado, empolgado e muito confiante para esses próximos meses. Minha ideia é fazer um grande segundo semestre com todos.
O Sport recebe o São Paulo, neste domingo, às 20h30, na Ilha do Retiro, pela 17ª rodada do Brasileirão-2021. O clube ocupa a 17ª posição na tabela.