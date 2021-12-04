Carlos Carvalhal, sobre ter o nome associado ao Flamengo: 'É uma sensação de orgulho'

O técnico do Braga, Carlos Carvalhal, ficou contente com o possível interesse do Flamengo em sua contratação. Em entrevista ao jornal "A Bola", de Portugal, o treinador afirmou que se sente orgulhoso em ver o nome associado a "um dos maiores clubes do mundo", mas também ressaltou que está focado no time português. De acordo com Carvalhal, qualquer decisão sobre o futuro passará pelas mãos do presidente do Braga, António Salvador.> Renato Gaúcho se pronuncia pela primeira vez após saída do Flamengo- Recorrentemente há abordagens, mas a única coisa que digo é que tenho contrato e tenho falado com presidente António Salvador. Se houver alguma coisa alguém me irá informar, mas tenho contrato até final desta época e estou apenas focado no Braga - disse Carvalhal.
- De qualquer forma, vermos o nosso nome associado a um dos maiores clubes do mundo é uma sensação de orgulho, porque o Flamengo é um grande clube e nada mais do que isso. O resto estará sempre nas mãos do nosso presidente António Salvador - completou.
Enquanto busca um novo treinador, após a saída de Renato Gaúcho, o Flamengo ainda foca no Campeonato Brasileiro. Sem chances de título e de perder o segundo lugar, o Rubro-Negro enfrenta o Santos nesta segunda-feira, às 20h, no Maracanã. A partida é válida pela 37ª rodada da competição e terá transmissão em tempo real do LANCE!.