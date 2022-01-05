Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Carlos Carvalhal fala da propostas de Atlético-MG e Flamengo

O treinador do Braga comentou também o sucesso de seus conterrâneos em outros países , como Abel Ferreira no Palmeiras...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 jan 2022 às 16:41

Publicado em 05 de Janeiro de 2022 às 16:41

Outro técnico português na mira do Atlético-MG, Carlos Carvalhal, atual treinador do Braga, de Portugal, confirmou que recebeu contato de clube brasileiros de forma oficial. Carvalhal comentou sobre as propostas de Atlético-MG e Flamengo, exaltando as duas agremiações. O técnico citou o sucesso dos treinadores do seu país mundo afora, incluindo Abel Ferreira, bicampeão da Libertadores pelo Palmeiras. -Estamos numa fase fantástica. O Abel Ferreira foi campeão na América do Sul e o Leonardo Jardim na Ásia. Explicação para isto? Há muita informação entre os treinadores, muito empenho na análise dos jogos e, por outro lado, muitos jovens saem das universidades diretamente para o futebol, trazendo novas ideias. Os treinadores portugueses têm ainda a capacidade de unir as pessoas-disse ao site A Bola, de Portugal. Sobre o futuro, Carvalhal comentou sobre a investidas dos clube brasileiros - A verdade é que fui recebendo bons convites ao longo da minha carreira, incluindo agora do Flamengo e do Atlético Mineiro, como já foi tornado público. São grandes clubes a nível mundial-comentou. O Atlético terá de resolver um problema caso avance nas conversas com Carvalhal. De acordo com o site português "A Bola", a multa rescisória do treinador para romper contrato com o Braga é de 2,5 milhões de euros. O treinador também foi alvo do Flamengo, mas o Rubro Negro fechou com outro português: Paulo Sousa. O Braga esta em o 4º lugar no Campeonato Português. O técnico tem 55 anos e está em sua segunda passagem pelo clube. Carvalhal começou sua carreira em 1988, no clube Espinho, onde também atuou como jogador, e tem passagens como treinador por Portugal, Inglaterra, Turquia e Grécia, conquistando a Liga de Portugal com o Vitória de Setúbal na temporada 2007/2008. Seus trabalhos no Swansea, Rio Ave e Braga, geraram mais interesse de outras equipes. .
Crédito: CarvalhalestáemaltanoBrasil,assimcomooutrostécnicosportuguesesemváriaspartesdomundo-(Divulgação

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como chatbot de IA descobriu condição rara de mulher após anos de diagnósticos errados
Imagem de destaque
As articulações da PF para prender Ramagem nos EUA
Imagem de destaque
Touro foge de rodeio e deixa jovem ferida em Baixo Guandu; vídeo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados