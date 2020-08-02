Carlos Augusto e Vital projetam título no Corinthians: 'Vamos ser campeões'

Com a vitória por 1 a 0 sobre o Mirassol, neste domingo, o Corinthians conquistou uma vaga para disputar a final do Paulistão-2020, algo que parecia quase impossível após a paralisação por conta da pandemia de coronavírus. No entanto, agora que o time chegou lá, os jogadores não pensam em outra coisa que não seja conquistar mais um título para a história corintiana.

Um desses casos é o de Carlos Augusto, um dos melhores jogadores da semifinal, que acabou deixando o campo precocemente após levar uma entrada em seu tornozelo direito, que causou a expulsão de Juninho, meia do Mirassol. Em entrevista para a Corinthians TVO lateral-esquerdo não escondeu a empolgação e confia na taça.