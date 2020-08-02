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futebol

Carlos Augusto e Vital projetam título no Corinthians: 'Vamos ser campeões'

Em entrevista para a Corinthians TV após a vitória sobre o Mirassol, neste domingo, a dupla de jovens corintianos comemoram a classificação para a final estadual, mas querem mais...
LanceNet

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Publicado em 

02 ago 2020 às 20:47

Publicado em 02 de Agosto de 2020 às 20:47

Com a vitória por 1 a 0 sobre o Mirassol, neste domingo, o Corinthians conquistou uma vaga para disputar a final do Paulistão-2020, algo que parecia quase impossível após a paralisação por conta da pandemia de coronavírus. No entanto, agora que o time chegou lá, os jogadores não pensam em outra coisa que não seja conquistar mais um título para a história corintiana.
Um desses casos é o de Carlos Augusto, um dos melhores jogadores da semifinal, que acabou deixando o campo precocemente após levar uma entrada em seu tornozelo direito, que causou a expulsão de Juninho, meia do Mirassol. Em entrevista para a Corinthians TVO lateral-esquerdo não escondeu a empolgação e confia na taça.
- Graças a Deus deu tudo certo, a equipe toda está de parabéns, a gente sabe o quanto a gente sofreu durante a pandemia, antes também... e é isso. Quatro vitórias, nenhum gol sofrido e vamos em frente, vamos ser campeões. Bora!Outro que comemorou a vaga foi o meia-atacante Mateus Vital, que lembrou que muita gente não confiava que o Timão chegasse na decisão estadual, mas valorizou a blindagem e a confiança do grupo para atingir o difícil objetivo.

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