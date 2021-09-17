Carlinhos projeta duelo entre Botafogo e Náutico pela Série B: ‘Vai ser um jogo difícil’

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Neste sábado, o Botafogo vai ter um reencontro com seu ex-treinador, Marcelo Chamusca, que atualmente está comandando o Náutico. As equipes se enfrentam às 16:30h (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela 24º rodada da Série B. Carlinhos, que já trabalhou com Chamusca, projetou o confronto em entrevista coletiva na BotafogoTV.

> Confira a tabela e os jogos da Série B- Não vai ser um jogo fácil. Acho que todo jogo da série B vai ser difícil. Não é à toa que estamos encarando todo jogo como uma final. E por já ter trabalhado com Chamusca sei que vai ser um jogo difícil, então estamos bem ciente disso e é trabalhar forte para procurar dar o nosso melhor e buscar a vitória - disse o lateral.

Carlinhos chegou ao Botafogo a pedido de Enderson Moreira, já que os dois trabalharam juntos no Fortaleza. Por já conhecer o trabalho de Enderson, Carlinhos se adaptou rapidamente ao estilo de jogo do treinador e já foi titular na última partida da equipe contra o Londrina, contribuindo com uma assistência. O lateral comentou sobre sua função mais ofensiva na equipe.

- Vou atuar de maneira mais ofensiva, pela forma que o Enderson pede para a gente jogar. Ele joga com o lateral-direito fazendo a linha de três e com o lateral-esquerdo apoiando mais o ataque. Então essa vai ser minha função dentro de campo e vou procurar dar meu máximo para o Botafogo ganhar sempre - explicou Carlinhos.

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O lateral também elogiou o ambiente de trabalho e a recepção do clube. Em relação a isso, Carlinhos comentou sobre os primeiros dias da nova contratação do Botafogo, o lateral Rafael, com o grupo.