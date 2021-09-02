Carlinhos prevê 'disputa sadia' na lateral do Botafogo: 'Não vim para tirar o espaço de ninguém'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Enquanto negocia com Rafael e tenta amortizar a situação financeira para concluir a negociação, o Botafogo apresentou outro lateral: Carlinhos, que atua pelo lado esquerdo da defesa, foi apresentado nesta quinta-feira, no Estádio Nilton Santos.

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– Satisfação muito grande de estar vestindo essa camisa. Trabalhei duas vezes com o Enderson, uma no América-MG e outra no Fortaleza, é uma satisfação muito grande. Minha característica é mais ofensivo, mas nesse último ano tenho ficado mais focado ali atrás - afirmou.

Disposição e entrega: essas são duas das palavras não saem do dicionário de Carlinhos. O jogador garantiu que chega para contribuir da maneira que puder com o Alvinegro.- Mais um grande time na minha carreira, estou muito grato vestindo essa camisa e vou honrar demais. Todos os clubes que eu passei foram assim, então pode ter certeza que eu vou correr e me dedicar muito para conseguir os objetivos. Nosso primeiro objetivo é subir para a Série A, vai ser a entrega e determinação para lutar com meus companheiros - colocou.

O Botafogo foi atrás de um lateral-esquerdo após a lesão de Hugo, que vai perder a Série B do Brasileirão por conta de uma lesão na clavícula. Na posição, Carlinhos vai disputar com Guilherme Santos e Jonathan Silva, atual titular.

– É um desafio na minha carreira. Vim aqui para ajudar, a concorrência dentro de campo vai ser bem suave. Não vim para tirar o espaço de ninguém, vou dar meu máximo, trabalhar e ajudar meus companheiros. O mais importante é todo mundo se ajudar. Vai ser uma disputa sadia, tenho certeza. Nos clubes onde passei foi assim, então aqui não vai ser diferente - analisou.MAIS DECLARAÇÕES DE CARLINHOS:

Conversa com Marcelo Benevenuto no Fortaleza- Marcelo é um grande ser humano. Quando ele chegou lá foi bem recebido por todos nós. A gente conversou sim, ele passou informação daqui, falou que a gente iria se dar bem aqui porque o clube é gigante. Disse que seríamos bem recebidos, é um cara que mora nosso coração. Foi muito boa a conversa que tivemos antes de sair, só agradecer o Marcelo e o Botafogo.

Dobradinha na lateral-esquerda- Professor Enderson tem uma leitura de jogo muito importante, já entendi a forma como ele joga. Ele faz a linha de três com o lateral, mas às vezes inverte com o lateral-esquerdo. Se tiver a dobra ali não tem problema nenhum jogar na linha de frente ou de trás. O mais importante são as vitórias.