Carlinhos lamenta após nova derrota do Vasco: 'Semana difícil para nós'

A crise no Vasco ganhou mais um capítulo neste domingo. No Beira-Rio, o Cruz-Maltino foi derrotado por 2 a 0 e chegou à oitava partida seguida sem vencer. Com o resultado, o clube caiu para a 13ª posição da tabela, com 18 pontos, apenas dois a mais que o 17º, Athletico Paranaense.A partida foi a última antes de Ricardo Sá Pinto assumir o comando da equipe. O treinador esteve presente no Beira-Rio, com sua comissão técnica, e viu a derrota do Vasco, a quarta em sequência. Em entrevista ao Canal Premiere após o fim da partida, o meia Carlinhos comentou sobre a fase atual do clube e a chegada do novo treinador.
- Essa semana foi difícil para nós no clube. Jogadores também. Estamos fazendo o máximo para mudar. Chegou um treinador novo, que vai implementar novas ideias. Esperamos melhorar e voltar a vencer.
Já com Sá Pinto no comando, o Vasco volta a campo na próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), para enfrentar o Corinthians, em São Januário. Em caso de novo tropeço, o Cruz-Maltino pode acabar a próxima rodada na zona de rebaixamento.