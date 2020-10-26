Carlinhos elogia Sá Pinto e mostra confiança em recuperação do Vasco

Crédito: Divulgação/Vasco

Há sete jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, o Vasco perdeu posições na tabela e entrou na zona de rebaixamento. Apesar da péssima sequência, um dos poucos pontos positivos das últimas partidas foi a evolução do meia Carlinhos. Pouco utilizado pelo ex-técnico Ramon, o camisa 23 ganhou espaço e foi titular diante de Flamengo, Internacional e Corinthians. Em entrevista à Vasco TV, nesta segunda-feira, Carlinhos se disse feliz com as oportunidades que vem tendo e mostrou confiança na recuperação do Cruz-Maltino na competição.

– Me sinto feliz com o momento. O crescimento individual vem da ajuda dos meus companheiros. Sem eles nada disso teria acontecido. É verdade que o momento da equipe não é dos melhores no Brasileiro, os resultados não estão aparecendo, mas vamos mudar essa situação. Só nós podemos revertê-la e iremos dar o nosso máximo para isso.

Para Carlinhos, um dos pontos-chaves para essa recuperação será o técnico Ricardo Sá Pinto. Os dois trabalharam juntos no Standard Liège, da Bélgica, na temporada 2017/18, e se reencontraram em São Januário.