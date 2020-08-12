Carlinhos celebra chance no Vasco: 'Momento em que eu estou mais feliz'

Crédito: Carlinhos foi apresentado em transmissão ao vivo da Vasco TV, nesta terça-feira (Reprodução/Youtube

Regularizado e, agora, apresentado: o meio-campista Carlinhos afirmou, nesta terça-feira, que está em condições de atuar contra o Sport, na estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro, na quinta. Aos 26 anos, vestiu a camisa 23 e afirma estar no melhor momento da carreira.- O contato com o Vasco foi muito rápido. Eu estava em Portugal, acabou a temporada por lá e eu vim para o Brasil. Eu estava em casa quando meu representante falou que o Vasco estava interessado em mim. Foi uma surpresa, por estar jogando fora do país. Foi motivo de orgulho. Não pensei em outra escolha, não fraquejei. Tive proposta de outros clubes, até da Europa. É o momento em que eu estou mais feliz, mais pronto na carreira. Momento, também, de mudanças no clube, o treinador é ídolo aqui. Tive poucos contatos, mas estou gostando do projeto e muito feliz - garantiu, em transmissão ao vivo na Vasco TV.

Carlinhos pertencia ao Standard Liège (BEL) e estava no Vitória de Setúbal (POR). No Vasco, ele não escolhe posição no meio-campo, mas indica que, quanto mais próximo da área adversária, melhor - embora o vice-presidente de futebol do clube, José Luís Moreira, tenha definido o quarto reforço oficializado do time para o Campeonato Brasileiro como um "guardião do meio-campo".

- Atuar como 10, 8 ou 5 é opção do treinador. Gosto de chutar de fora da área e, do meu trabalho da Europa eu trago muita coisa boa. Espero aprender mais e também ensinar um pouquinho - almejou.

Durante a temporada em Portugal, Carlinhos se envolveu em um episódio polêmico. Mas explicou e afirmou querer deixar esse momento para trás.