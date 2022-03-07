Carli180: líder e referência do atual Botafogo está prestes a gravar seu nome na história do clube

A partida do Botafogo com o Volta Redonda, nesta segunda-feira (7), tem chances de se tornar muito simbólica no Nilton Santos. O argentino Joel Carli tende a vestir a camisa alvinegra pela 180ª vez e se juntará ao seu compatriota Rodolfo Fischer no posto de estrangeiro que mais defendeu o clube na história. Em seis anos, Carli se tornou líder e referência em meio às emoções nas quais o Botafogo atravessou. Contratado inicialmente sem muita badalação após o clube voltar da Série B, pouco a pouco o defensor foi pavimentando. Além de marcar gols decisivos, Carli tornou-se relevante no vestiário, o que foi importante para o Alvinegro deslanchar e garantir uma das vagas na Copa Libertadores de 2017.

O argentino teve bom desempenho em momentos nos quais o Botafogo precisou, como na competição continental e na Copa do Brasil de 2017. No ano seguinte, elevaria sua dimensão no panteão alvinegro: o atleta marcou o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Vasco, que fez com que a final fosse decidida nos pênaltis (e vencida pelos botafoguenses).

Em agosto de 2018, o zagueiro renovou seu contrato por dois anos. Naquela época, já se mostrava "em casa" no Botafogo, clube no qual completou cem jogos. Entretanto, o ano de 2019 foi o mais desafiador: em meio a lesões e problemas físicos, o argentino perdeu a titularidade.

Em março de 2020, deixou o Botafogo de maneira conturbada e partiu para o Aldosivi (ARG). À época, já era o terceiro estrangeiro que mais havia atuado pelos alvinegros.

A volta de Carli ao Botafogo no ano seguinte contribuiu para encerrar as pendências e contribuir para a equipe. Os alvinegros contaram com a força do argentino na arrancada para o título da Série B. Identificado e já prestes a se naturalizar brasileiro, não faltará dedicação dentro e fora de campo ao jogador de 35 anos.