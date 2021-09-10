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Carli sofre lesão no tornozelo e desfalca o Botafogo contra o Londrina, pela Série B do Brasileirão

Zagueiro sofreu uma entorse no local na partida contra o Remo, no último sábado, fez exame de imagem e já iniciou tratamento; Romildo também não joga...

Publicado em 10 de Setembro de 2021 às 18:19

LanceNet

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Publicado em 

10 set 2021 às 18:19
Crédito: Vitor Silva/Botafogo
Problemas para Enderson Moreira. O Botafogo não terá Joel Carli e Romildo à disposição para a partida contra o Londrina, neste sábado, pela 23ª rodada da Série B do Brasileirão, no Estádio Nilton Santos. A dupla está lesionada.
+ CEO do Botafogo prevê melhora no orçamento do clube: 'Vamos entregar resultado R$ 70 milhões melhor'
O Botafogo informou, por meio da assessoria de imprensa nesta sexta-feira, que o zagueiro sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo na vitória sobre o Remo, no último sábado. Romildo, por sua vez, teve a mesma lesão - só que no tornozelo direito - durante o treinamento da última quarta-feira.
Ambos realizaram exames de imagem, que constataram as lesões e a dupla está fora da partida. Joel Carli, que vinha sendo titular, será um desfalque direto para o onze inicial de Enderson Moreira. Romildo vinha aparecendo com frequência do banco de reservas.

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