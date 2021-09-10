Carli sofre lesão no tornozelo e desfalca o Botafogo contra o Londrina, pela Série B do Brasileirão

Crédito: Vitor Silva/Botafogo

Problemas para Enderson Moreira. O Botafogo não terá Joel Carli e Romildo à disposição para a partida contra o Londrina, neste sábado, pela 23ª rodada da Série B do Brasileirão, no Estádio Nilton Santos. A dupla está lesionada.

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O Botafogo informou, por meio da assessoria de imprensa nesta sexta-feira, que o zagueiro sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo na vitória sobre o Remo, no último sábado. Romildo, por sua vez, teve a mesma lesão - só que no tornozelo direito - durante o treinamento da última quarta-feira.