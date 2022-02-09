Carli revela expectativa por chegada de John Textor ao Botafogo: 'É fundamental disputar campeonatos'

Não é só a torcida. Jogadores do Botafogo também carregam uma carga de expectativa para a chegada de John Textor, empresário que está nos últimos passos para adquirir 90% da SAF do clube. Em entrevista coletiva realizada nesta quarta-feira, Joel Carli afirmou que o processo deverá ser positiva. + Faz o M! Matheus Nascimento destaca noite inspirada com a camisa do Botafogo: 'Estou feliz e motivado'

– Tenho a mesma expectativa que toda a nossa torcida. O clube começa a crescer, melhorar muitos aspectos. É fundamental que comece a disputar campeonatos, é um grande objetivo que a gente tenta, trabalha. Esse processo pode ajudar.

O argentino já vê uma melhora no clube mesmo sem a chegada do empresário. O zagueiro, que deixou o Alvinegro no começo de 2020 e retornou em 2021, relatou uma evolução na estrutura do Glorioso neste intervalo.

– Botafogo é um clube que sempre procura evoluir, se atualizar, tanto dentro quanto fora do campo. Achei também essa diferença, no bom sentido, nos nossos profissionais. Sempre buscam o melhor para os jogadores. Sempre falo para os jogadores que estão começando agora que tem que aproveitar a nossa estrutura, nossos profissionais.O Botafogo tem um teste de peso pela frente: enfrenta o Fluminense nesta quinta-feira, às 20h, pela 5ª rodada do Campeonato Carioca no Estádio Nilton Santos. Carli vê a equipe em um caminho de evolução e acredita que o duelo dará uma boa resposta sobre isso.

– Clássico sempre tem um 'plus' e acho que a gente vem fazendo muita coisa positiva. Temos que melhorar todos os dias. Todos os jogos temos algo para melhorar, mas estamos nesse caminho. Não tem nada melhor para se confirmar do que ganhar um clássico. Vamos atrás disso.

– Os clássicos são jogos especiais, mas eu confio muito nos dias de trabalho, em como a gente se prepara. Primeiro vai ser o Fluminense, uma vitória nos deixa em cima da tabela e é o que a gente procura - completou.MAIS DECLARAÇÕES DE JOEL CARLI

Botafogo a médio/longo prazo– Quando você veste a camisa de um clube grande você não pode ver muito o futuro, tem que ver o imediato. A gente se concentra em ganhar cada jogo, a fazer nosso melhor a cada jogo. Vamos disputar esse campeonato também, trabalhamos para dar alegrias para o nosso torcedor. Estamos preparados por essa vaga.

Partida contra o Fluminense– Claro que a gente prepara, orienta... Mas clássico é assim. Depende muito do jogo mesmo. Quando você joga clássico tem sempre um 'plus', algo a mais no jogo e quem sabe por isso que tudo fica mais sob tensão, mas vai depender do jogo.

Jogadores da base– Estamos utilizando jogadores da base. Alguns que estão em preparação, alguns estão mais prontos porque estão mais tempo no profissional. Eles estão prontos para atuar, nosso time está muito bem treinado. Se treina muito forte, tentando caprichar a ideia do Enderson. Estamos mostrando um bom futebol, lógico que ainda temos muito a melhorar, mas o jogador que entra em campo está pronto para jogar.

Diferenças do Carli de 2020 para o Carli de 2022– Carli não muda. É o mesmo cara que sempre trabalhou aqui. Que dá o máximo, que ama esse clube e que eu sempre falo, para estar aqui você tem que estar aqui você tem que estar no melhor rendimento porque clube grande exige isso. Trabalho muito para continuar por muito tempo mais aqui.