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futebol

Carli faz primeiro treino com Chamusca no Botafogo: 'Estou muito bem fisicamente'

Zagueiro trabalha com todo o grupo do Alvinegro no campo anexo do Estádio Nilton Santos e assegura que possui condição para jogar...

Publicado em 16 de Março de 2021 às 15:26

LanceNet

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Publicado em 

16 mar 2021 às 15:26
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Joel Carli vestiu a camisa do Botafogo e logo foi trabalhar. Após a apresentação, o zagueiro participou do primeiro treino com todo o grupo do Alvinegro e com o treinador Marcelo Chamusca na última segunda-feira, no campo anexo do Estádio Nilton Santos.
+ Carli afirma que Botafogo poderia ter tido um outro resultado no Brasileiro: 'Comigo aqui seria diferente'
O argentino, que tinha realizado trabalhos de carga leve no fim de semana, participou de atividades com todo o elenco do clube de General Severiano pela primeira vez. O argentino afirmou que está em boas condições físicas.
- Eu estou muito bem fisicamente, ainda não tenho previsão de jogo porque hoje (segunda-feira) vai ser o primeiro treino com o grupo todo. Estou muito bem - colocou, em entrevista coletiva.
Já apresentado, o Botafogo corre para regularizar a situação de Carli para que o atleta fique à disposição da equipe para a partida contra o Vasco, no próximo sábado, pela 4ª rodada do Campeonato Carioca.
- Acho que o quando atleta bota a roupa de treino ele sempre tem que ficar à disposição para jogar. Estou com muita vontade de jogar. A questão de liderança é algo natural meu, manter tudo em ordem, apoiar os companheiros. É natural - completou o zagueiro.

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