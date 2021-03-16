Carli faz primeiro treino com Chamusca no Botafogo: 'Estou muito bem fisicamente'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Joel Carli vestiu a camisa do Botafogo e logo foi trabalhar. Após a apresentação, o zagueiro participou do primeiro treino com todo o grupo do Alvinegro e com o treinador Marcelo Chamusca na última segunda-feira, no campo anexo do Estádio Nilton Santos.

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O argentino, que tinha realizado trabalhos de carga leve no fim de semana, participou de atividades com todo o elenco do clube de General Severiano pela primeira vez. O argentino afirmou que está em boas condições físicas.

- Eu estou muito bem fisicamente, ainda não tenho previsão de jogo porque hoje (segunda-feira) vai ser o primeiro treino com o grupo todo. Estou muito bem - colocou, em entrevista coletiva.

Já apresentado, o Botafogo corre para regularizar a situação de Carli para que o atleta fique à disposição da equipe para a partida contra o Vasco, no próximo sábado, pela 4ª rodada do Campeonato Carioca.