Carli afirma que jogo contra Goiás 'já começou errado' pela falta da torcida do Botafogo: 'Organização péssima'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

A partida entre Goiás e Botafogo já começou quente nos bastidores. Mesmo com a liberação da CBF, o Esmeraldino não disponibilizou ingressos para a torcida do Alvinegro no empate por 1 a 1 entre as duas equipes nesta terça-feira, pela Série B do Brasileirão.A decisão do Goiás foi lamentada pelo Botafogo. Capitão e autor do gol do Alvinegro na partida, Joel Carli também demonstrou a insatisfação de não poder contar com o torcedor nas arquibancadas da Serrinha após a partida.

– Um jogo difícil, sabíamos que o Goiás dificultava muito jogando fora de casa, viemos buscar a vitória. Já começou errado porque o nosso torcedor tentando comprar ingresso e para estar aqui apoiando o nosso time. É uma organização péssima, ontem aqui (Goiânia) teve torcida visitante. Nosso time lutou, tentou jogar por um momento. Não foi o jogo que a gente queria, não conseguimos ganhar mas a gente não perdeu - afirmou, ao Premiere.

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