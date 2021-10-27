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Carli afirma que jogo contra Goiás 'já começou errado' pela falta da torcida do Botafogo: 'Organização péssima'

Mesmo com liberação da CBF, partida na Serrinha teve apenas torcedores do Esmeraldino; capitão do Alvinegro criticou ação após empate pela Série B do Brasileirão...
LanceNet

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Publicado em 

26 out 2021 às 23:44

Publicado em 26 de Outubro de 2021 às 23:44

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
A partida entre Goiás e Botafogo já começou quente nos bastidores. Mesmo com a liberação da CBF, o Esmeraldino não disponibilizou ingressos para a torcida do Alvinegro no empate por 1 a 1 entre as duas equipes nesta terça-feira, pela Série B do Brasileirão.A decisão do Goiás foi lamentada pelo Botafogo. Capitão e autor do gol do Alvinegro na partida, Joel Carli também demonstrou a insatisfação de não poder contar com o torcedor nas arquibancadas da Serrinha após a partida.
– Um jogo difícil, sabíamos que o Goiás dificultava muito jogando fora de casa, viemos buscar a vitória. Já começou errado porque o nosso torcedor tentando comprar ingresso e para estar aqui apoiando o nosso time. É uma organização péssima, ontem aqui (Goiânia) teve torcida visitante. Nosso time lutou, tentou jogar por um momento. Não foi o jogo que a gente queria, não conseguimos ganhar mas a gente não perdeu - afirmou, ao Premiere.
Confira a classificação da Série B
Vice-líder da Série B, o Botafogo volta aos gramados na quarta-feira da próxima semana para enfrentar o Confiança às 19h, no Estádio Nilton Santos.

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