Carli afirma que Botafogo poderia ter tido um outro resultado no Brasileiro: 'Comigo aqui seria diferente'

Após um 2020 conturbado, o Botafogo disputará a segunda divisão do Brasileirão na atual temporada. Joel Carli, que foi apresentado pelo Alvinegro nesta segunda-feira, contudo, afirmou que o resultado poderia ter sido diferente se ele ainda estivesse no elenco que disputou o torneio nacional.
- Eu confio muito no meu trabalho. Com certeza comigo aqui (no clube) seria diferente. Não sei sobre o resultado, porque no futebol se ganha e se perde, mas existem formas e formas. Seria bem diferente comigo aqui dentro - afirmou, durante entrevista coletiva no Estádio Nilton Santos.
No retorno ao clube de General Severiano, o zagueiro, conhecido pela liderança, afirmou que futebol vai além de apenas entrar nas quatro linhas e tocar na bola.
- Tenho bem claro que o futebol não se passa apenas por entrar em campo e jogar bola. É treino e convivência, você precisa formar um grupo bom, com muita competência interna. É fundamental - completou.
Mesmo de longe, Carli continuou acompanhando o Botafogo. A primeira impressão do defensor neste retorno é positiva.
- Eu sempre mantive conversas com jogadores e funcionários. O ambiente mudou, o dia a dia está diferente, o clima para trabalhar é bom. Isso vai ajudar para cumprir o nosso objetivo - confessou.