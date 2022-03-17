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Cariocão: R$ 50 serão doados a cada quilômetro percorrido pelos atletas do Flamengo contra o Vasco

Flamengo e aplicativo Km Solidário promovem ação para a partida de volta da semifinal do Carioca, a ser realizada neste domingo, no Maracanã
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LanceNet

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Publicado em 

17 mar 2022 às 20:00

Publicado em 17 de Março de 2022 às 20:00

Os jogadores do Flamengo terão mais um motivo para suar o Manto neste domingo, dia da partida de volta das semifinais do Campeonato Carioca, contra o Vasco, no Maracanã. Isso porque, o clube se uniu com o aplicativo Km Solidário e, para cada quilômetro percorrido pelos atletas em campo, serão doados R$50 para a Gerando Falcões, instituição sem fins lucrativos.
O app, parceiro do clube nesta ação, converte os Kms doados nas atividades físicas em doações para as instituições parceiras. Em comunicado anunciado pelo próprio Rubro-Negro, é informado que, para quem quiser colaborar, basta acessar o aplicativo @kmsolidarioapp, escolher a instituição de sua preferência e iniciar a atividade física.
- Termos diversos atletas doando em conjunto e usar nossa visibilidade como Flamengo para divulgar a plataforma vai resultar em doações para ajudar a erradicar a pobreza nas favelas. Convocamos a Nação para participar também! Para a contagem dos quilômetros, vale caminhada, corrida, pedalada e natação - disse Angela Machado, diretora estatutária de Responsabilidade Social do Flamengo.
> Veja a tabela do Cariocão
Ao fim da partida, a equipe de Análise de Desempenho do Futebol Profissional do Flamengo irá passar o relatório com os dados para o Km Solidário. O clássico será realizado às 16h deste domingo - o Flamengo venceu por 1 a 0 na ida e, para ir à decisão estadual, pode até perder por um gol de diferença.
Crédito: VoltadasemidoCarioca:FlamengoatuarácontraoVasconestedomingo(Foto:GilvandeSouza/Flamengo

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