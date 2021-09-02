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futebol

Carioca Sub-20: Flamengo goleia o Madureira e avança para a semifinal

André, duas vezes, Lázaro e Thiaguinho marcaram os gols na vitória no Estádio da Gávea...

Publicado em 02 de Setembro de 2021 às 12:20

LanceNet

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Publicado em 

02 set 2021 às 12:20
Crédito: Gilvan de Souza/Flamengo
O Sub-20 do Flamengo está na semifinal do Campeonato Carioca. Na manhã desta quinta, os Garotos do Ninho não tomaram conhecimento do Madureira, venceram por 4 a 0 no Estádio da Gávea e, agora, aguarda a definição do duelo entre Resende e Botafogo, que também se enfrentam nesta tarde, às 15h.
Os gols do Rubro-Negro foram marcados por André (2), Lázaro e Thiaguinho. Na ida, Flamengo e Madureira empataram em 1 a 1, no Conselheiro Galvão.
Do outro lado da chave, a semifinal será entre o vencedor de Volta Redonda x Fluminense - que jogam nesta quinta - e Vasco, que eliminou o Nova Iguaçu.

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