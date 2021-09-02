Carioca Sub-20: Flamengo goleia o Madureira e avança para a semifinal

O Sub-20 do Flamengo está na semifinal do Campeonato Carioca. Na manhã desta quinta, os Garotos do Ninho não tomaram conhecimento do Madureira, venceram por 4 a 0 no Estádio da Gávea e, agora, aguarda a definição do duelo entre Resende e Botafogo, que também se enfrentam nesta tarde, às 15h.
Os gols do Rubro-Negro foram marcados por André (2), Lázaro e Thiaguinho. Na ida, Flamengo e Madureira empataram em 1 a 1, no Conselheiro Galvão.
Do outro lado da chave, a semifinal será entre o vencedor de Volta Redonda x Fluminense - que jogam nesta quinta - e Vasco, que eliminou o Nova Iguaçu.