Carioca Sub-20: Flamengo goleia o Madureira e avança para a semifinal

O Sub-20 do Flamengo está na semifinal do Campeonato Carioca. Na manhã desta quinta, os Garotos do Ninho não tomaram conhecimento do Madureira, venceram por 4 a 0 no Estádio da Gávea e, agora, aguarda a definição do duelo entre Resende e Botafogo, que também se enfrentam nesta tarde, às 15h.