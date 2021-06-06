futebol

Carioca Sub-20: Flamengo derrota o Bangu com gols de Lázaro e Thiaguinho

Rubro-Negro passa a somar nove pontos na Taça Guanabara, após quatro rodadas...
LanceNet

Publicado em 06 de Junho de 2021 às 15:08

Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo
Sob forte calor, o Flamengo venceu o Bangu pela quarta rodada da Taça Guanabara do Campeonato Carioca Sub-20, neste domingo, no Estádio Moça Bonita. Os gols da vitória foram marcados por Lázaro e Thiaguinho.Tido como uma das principais joias da base rubro-negra, Lázaro abriu o marcador em jogada de bola parada. Após falta lateral e escorada de cabeça do zagueiro Otávio, marcou já dentro da pequena área. O segundo foi anotado na reta final, de pênalti, por Thiaguinho. O primeiro comentou sobre o triunfo:
- Fico bastante feliz, dois jogos e dois gols (feitos por ele). Sempre importante estar marcando gol. A equipe está de parabéns pela vitória, e temos que melhorar o que precisa ser melhorado para chegar no jogo de sábado, contra o Macaé, e conquistar mais uma grande vitória. Estamos vindo embalado para conquistar bastante coisa este ano - disse Lázaro.
O Flamengo, escalado inicialmente com João Fernando, Wesley, Gabriel Noga, Otávio e Ramon; Daniel Cabral, Peralta e Yuri; Weverton, Ryan Luka e Lazaro, encontrou dificuldades ao longo da partida e fez uma partida burocrática, sobretudo no primeiro tempo. No segundo, a equipe de Maurício Souza encontrou mais espaços e foi à redes duas vezes para triunfar.
Com mais três pontos somados, o Flamengo passa a ter nove em quatro jogos disputados na Taça Guanabara. O próximo jogo, conforme destacado por Lázaro, é diante do Macaé, no sábado que vem (12), às 10h, na Gávea.

