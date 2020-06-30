Carioca na reta final: Listamos os cenários para cada time ser campeão e possíveis datas para o fim

Crédito: Divulgação / Agência FERJ

O Campeonato Carioca entrou na reta final com cinco equipes na disputa por duas vagas restantes nas semifinais da Taça Rio, o segundo turno da competição. O LANCE! listou os possíveis cenários para cada time seguir sonhando com o título e as datas em que o campeão estadual de 2020 pode ser conhecido.

A Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj) marcou para a próxima quarta e quinta-feira os jogos da sexta e última rodada da Taça Rio. Os dois melhores classificados dos Grupos A e B avançam para as semifinais do turno. A rodada derradeira também define o líder da classificação geral. O Flamengo está no topo, com 25 pontos, um a mais que o Fluminense, em segundo.

As semifinais da Taça Rio têm os dois jogos agendados para domingo, 5 de julho. Já a decisão do segundo turno, será disputada na noite de quarta-feira, dia 8 de julho, com locais ainda a serem definidos. Todas essas partidas acontecem com os portões fechados.

De acordo com o regulamento do Estadual, se um clube conquistar os dois turnos (Taça Guanabara e Taça Rio) e alcançar a primeira colocação na classificação geral, será campeão sem a necessidade da disputa das finais. Caso um clube vença os dois turnos mas outro seja líder da classificação geral, essas duas equipes decidem o título em dois jogos. Em caso de campeões diferentes de Taça Guanabara e Taça Rio, essas duas equipes fazem a decisão.E MAIS:Caio Ribeiro defende volta do futebol e discute no 'Bem, Amigos!'Ciclo de Marcos Vinícius com o Botafogo chega ao fimApós perder Henrique, Fluminense sonda situação de Rithely, do SportDe casa com o L!: Túlio Maravilha é o convidado desta terça-feiraConselho Deliberativo do Flamengo aprova parceria com Banco BRBVascaíno Fábio Porchat diz que Campello 'deu um golpe' Veja aqui a tabela e classificação geral do Campeonato CariocaConfira os possíveis cenários:

Flamengo:

Na liderança do Grupo A com 12 pontos, o Flamengo é o único clube já garantido nas semifinais da Taça Rio. O Rubro-Negro já conquistou a Taça Guanabara e é líder da classificação geral, com 25 pontos. O Fla encara o Boavista, na próxima quarta, às 21h30, no Maracanã. Se a equipe comandada por Jorge Jesus mantiver a ponta da tabela geral, e vencer a Taça Rio, pode levantar o troféu de campeão estadual na própria quarta-feira, dia 8 de julho.

Se o Fluminense conseguir a primeira posição da classificação geral, as duas equipes disputarão o título do Campeonato Carioca, em outra data, ainda que o time da Gávea vença a Taça Rio.

Botafogo:

No mesmo Grupo A do Flamengo, o Botafogo ocupa a segunda colocação da chave com sete pontos, mesma soma do Boavista. O equipe alvinegra leva vantagem no critério de desempate de gols marcados: tem nove e o Boavista cinco. Na última rodada, uma vitória por um placar mais amplo pode definir quem avança. O Glorioso enfrenta a Portuguesa, na próxima quarta-feira, às 21h30, no Estádio Luso-Brasileiro. No mesmo dia e horário, o time de Saquarema encara o Flamengo, no Maracanã.

Para seguir sonhando com o título, o Botafogo precisa ser o campeão da Taça Rio para fazer a final com o Rubro-Negro.

Fluminense:

No Grupo B, o Fluminense lidera a chave com 9 pontos e está praticamente classificado paras as semifinais da Taça Rio. O Tricolor só perde a vaga se o Volta Redonda (sete pontos) derrotar o Resende e o Madureira golear o Vasco por nove gols de diferença.

Para garantir a liderança geral e um lugar nas finais, mesmo que o Flamengo vença a Taça Rio, o time de Odair Hellmann precisa vencer o Macaé, na próxima quinta-feira, às 17h30, em Bacaxá e torcer para um tropeço do Rubro-Negro, contra o Boavista.

Se o Flamengo terminar na ponta da tabela geral, o Flu precisa ser o campeão da Taça Rio para evitar o título antecipado do Flamengo e forçar a decisão entre os campeões de cada turno.

Vasco:

O Vasco tem a situação mais difícil entre os quatro grandes porque não depende apenas de si para avançar às semifinais da Taça Rio. O Cruz-Maltino está em quarto lugar no Grupo B, com cinco pontos, atrás do Madureira, em terceiro, com seis e Volta Redonda, em segundo, com sete.

O Gigante da Colina enfrenta o Madureira, na próxima quinta-feira, às 20h, em São Januário e, além de vencer, tem que torcer contra o Voltaço, que enfrenta o Resende, no mesmo dia e horário, no Maracanã. Em caso de empate entre Resende e Volta Redonda, o Vasco precisa golear o Madureira por quatro gols de diferença.