  • Carioca Feminino, Brasileirão e base: veja os jogos e onde assistir o Fluminense na semana
Tricolor tem partidas contra Grêmio e Palmeiras nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro, que está perto do fim...
LanceNet

Publicado em 08 de Novembro de 2021 às 17:07

Crédito: Lucas Merçon / Fluminense FC
Com duas partidas importantes pelo Campeonato Brasileiro, o Fluminense abre, já nesta terça-feira, os compromissos da semana, que ainda tem Carioca Feminino e jogos da base. O Tricolor tem o primeiro desafio diante do Grêmio, às 21h30, em Porto Alegre, pela 31ª rodada.Na quarta-feira, o time adulto feminino tem um clássico com o Flamengo, na Gávea, às 10h, pela 10ª rodada do Campeonato Carioca. A equipe está invicta e ainda entra em campo novamente no domingo, às 15h, em Laranjeiras, contra o Bangu. Os dois jogos tem transmissão da FluTV.
Veja a tabela do Brasileirão
Na base feminina, o Sub-15 entra em campo ao longo da semana pela Premier Cup, considerado o principal torneio da categoria, em São Paulo. Já no Sub-13 e Sub-14 masculino, o Tricolor decide com o Vasco o título da Copa Rio, às 9h e às 10h40 de sábado, respectivamente, no CT Vale das Laranjeiras.
O time profissional fecha a agenda no domingo, quando recebe o Palmeiras no Maracanã. A partida será às 18h15, pela 32ª rodada do Brasileirão.VEJA A AGENDA DA SEMANA:
TERÇA-FEIRA - 09/11
Grêmio x Fluminense - 21h30Campeonato Brasileiro - 31ª rodadaArena do Grêmio, Porto Alegre (RS)Transmissão: Premiere, SporTV e tempo real do LANCE!
Fluminense x Internacional - 9hNike Premier Cup 2021 (feminino)Centro de Treinamento Desportivo Brasil, São Paulo (SP)
QUARTA-FEIRA - 10/11
Flamengo x Fluminense - 10hCampeonato Carioca Feminino - 10ª rodadaGávea, Rio de Janeiro (RJ)Transmissão: FluTV
SÁBADO - 13/11
Fluminense x Vasco - 9hSub-13 - Copa Rio - FinalCT Vale das Laranjeiras, Xerém (RJ)
Fluminense x Vasco - 10h40Sub-14 - Copa Rio - FinalCT Vale das Laranjeiras, Xerém (RJ)
DOMINGO - 14/11
Fluminense x Bangu - 15hCampeonato Carioca Feminino - 11ª rodadaLaranjeiras, Rio de Janeiro (RJ)Transmissão: FluTV
Fluminense x Palmeiras - 18h15Campeonato Brasileiro - 32ª rodadaMaracanã, Rio de Janeiro (RJ)Transmissão: Premiere e tempo real do LANCE!

