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Carinho em Rodinei, brincadeira com Renato: comemorações de Gabigol 'dão o tom' do clima leve no Flamengo

Líder dentro de campo e no vestiário, Gabigol celebrou gols na goleada sobre o Olímpia, no Estádio Mané Garrincha, com o lateral-direito Rodinei e o técnico Renato Gaúcho...

Publicado em 19 de Agosto de 2021 às 16:15

LanceNet

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Publicado em 

19 ago 2021 às 16:15
Crédito: Paula Reis/Flamengo
E, após desviar cruzamento de Rodinei para abrir o placar no Mané Garrincha, Gabigol fez questão de ir em direção ao lateral-direito, engraxar suas chuteiras e, depois, fazer sua tradicional comemoração, com os muques, com o jogador.Ao marcar o último gol da goleada, Gabi saiu apontando para a própria cabeça e, rindo, foi em direção a Renato Gaúcho. Isso porque, durante o dia a dia no Ninho do Urubu, o técnico tem insistido para que o camisa 9 aprimore este e outros fundamentos, como a finalização de pé direito. O abraço empolgado, como é visível na foto acima, foi o reconhecimento do trabalho desenvolvido.

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