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Carille sobre a vitória do Santos: 'Hoje o mais importante era vencer'

Peixe ganhou da Chapecoense por 2 a 0, com gols de Marinho e Marcos Guilherme. Equipe está invicta há três jogos e domingo enfrentará o Corinthians em Itaquera...
LanceNet

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Publicado em 

17 nov 2021 às 22:12

Publicado em 17 de Novembro de 2021 às 22:12

O Santos venceu a Chapecoense por 2 a 0, na Vila Belmiro, na noite desta quarta-feira, com gols de Marinho e Marcos Guilherme. Com o triunfo, a equipe santista chegou aos 42 pontos e respirou na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro.Após o duelo, Fábio Carille falou da importância de somar mais três pontos na competição.- É um número importante, mas não é definitivo. Eu sei que precisamos de mais. Estamos dando arrancada em momento importante. De 18 pontos, ganhamos 13. Porcentagem muito boa em momento decisivo. Mas falta mais - disse o treinador.O comandante do Peixe destacou que a Chapecoense jogava "sem peso" e, nos resultados recentes, empatou com o Flamengo e com o Cuiabá, fora de casa. O time de Santa Catarina nos últimos três jogos perdeu apenas uma partida, contra o Juventude.
- A gente enfrentou uma equipe que a situação está resolvida. Empatou com o Flamengo, Cuiabá fora... De três jogos, perdeu um, pro Juventude em casa. Em alguns momentos aceleramos demais e ficamos ansiosos, com muita vontade, e tomando decisões erradas. Por isso não ficamos tanto com a bola. Hoje o mais importante era vencer - completou o técnico santista.
Crédito: CarillecomemorouoresultadoconquistadopeloPeixeemcasacontraaChape(Foto:IvanStorti/SantosFC

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