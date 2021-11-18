Carille sobre a vitória do Santos: 'Hoje o mais importante era vencer'

O Santos venceu a Chapecoense por 2 a 0, na Vila Belmiro, na noite desta quarta-feira, com gols de Marinho e Marcos Guilherme. Com o triunfo, a equipe santista chegou aos 42 pontos e respirou na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro.Após o duelo, Fábio Carille falou da importância de somar mais três pontos na competição.- É um número importante, mas não é definitivo. Eu sei que precisamos de mais. Estamos dando arrancada em momento importante. De 18 pontos, ganhamos 13. Porcentagem muito boa em momento decisivo. Mas falta mais - disse o treinador.O comandante do Peixe destacou que a Chapecoense jogava "sem peso" e, nos resultados recentes, empatou com o Flamengo e com o Cuiabá, fora de casa. O time de Santa Catarina nos últimos três jogos perdeu apenas uma partida, contra o Juventude.