Carille revela ter recebido sondagens do Brasil e do exterior

Ainda com a permanência no Santos para a próxima temporada incerta, o técnico Fábio Carille afirmou ter recebido sondagens de clubes do Brasil e do exterior. A declaração foi dada em entrevista ao Domingo Esportivo, da TV Santa Cecília, na noite deste domingo.- A respeito do mundo Árabe, meu nome é muito forte lá. Sondagens existe o tempo todo, ligam para o meu empresário o tempo todo. Sondagem, mas oficialmente não chegou nada, não tenho nada mesmo, caso tivesse eu chegaria aqui falando que estava esperando e que queria sair bem do Santos porque tenho outra coisa. Não teria problema nenhum em falar isso, mas realmente não tem. Sondagens (do Brasil) tem, proposta oficial nada ainda, essa loucura minha de vir para o Santos em uma situação dessa por incrível que pareça abriu mais o mercado ainda. O mercado interno que tinha poucas coisas, sempre tinha gente atrás e com essa minha passagem pelo Santos abriu mais pessoas procurando e querendo saber da situação, mas oficial não - afirmou Carille ao Domingo Esportivo.