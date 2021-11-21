Carille lamenta erros de passe e admite limitações do Santos

Corinthians neste domingo, na Neo Química Arena, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. De acordo com o site sofascore, o Peixe teve 86% de acerto nos passes (o Corinthians teve 91%).- A ideia era trabalhar corredor, girar a bola de um lado para o outro e não conseguimos fazer isso principalmente por uma uma questão de erros de passe. Isso foi determinante. No final do primeiro tempo a gente consegue dar uma melhorada, rodar mais a bola no campo do Corinthians, mas faltou acreditar, encarar de igual para igual o Corinthians e ganhou quem foi melhor em campo - analisou o técnico.