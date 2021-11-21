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futebol

Carille lamenta erros de passe e admite limitações do Santos

Técnico admitiu a superioridade do Corinthians no clássico deste domingo em Itaquera...
LanceNet

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Publicado em 

21 nov 2021 às 19:54

Publicado em 21 de Novembro de 2021 às 19:54

Corinthians neste domingo, na Neo Química Arena, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. De acordo com o site sofascore, o Peixe teve 86% de acerto nos passes (o Corinthians teve 91%).- A ideia era trabalhar corredor, girar a bola de um lado para o outro e não conseguimos fazer isso principalmente por uma uma questão de erros de passe. Isso foi determinante. No final do primeiro tempo a gente consegue dar uma melhorada, rodar mais a bola no campo do Corinthians, mas faltou acreditar, encarar de igual para igual o Corinthians e ganhou quem foi melhor em campo - analisou o técnico.
O treinador reconheceu as limitações da equipe no setor ofensivo. O Santos tem o quinto pior ataque do campeonato, com apenas 30 gols marcados. Na Era Fábio Carille no Brasileiro, o Peixe não fez gol em 8 dos 15 jogos.- Temos de ficar mais bola bola, trocar mais passes, fazer dois toques, aproximar, triangulações, para que a gente possa agredir mais o adversário. Sabemos das nossas dificuldades, das nossas limitações, temos de trabalhar em cima disso. Na reta final a gente não tem que lamentar. Temos de trabalhar para esses quatro jogos que faltam - afirmou o técnico.
Crédito: OtécnicoFábioCarilleconsideroumerecidaavitóriadoCorinthiansnestedomingo(Foto:IvanStorti/Santos

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