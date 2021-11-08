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futebol

Carille evita fixar meta de pontos para o Santos na luta contra o rebaixamento

Treinador acredita que ainda é cedo para ter certeza sobre o cenário, mas lembra que nenhum time caiu com 42 pontos desde 2014. Peixe tem 35 no momento...
LanceNet

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Publicado em 

08 nov 2021 às 12:06

Publicado em 08 de Novembro de 2021 às 12:06

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Após a derrota no clássico diante do Palmeiras, o técnico Fábio Carille evitou estabelecer uma meta de pontos para o Santos na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O treinador acredita poderá ter ideia do cenário depois de mais algumas rodadas.- A gente não trabalha com número de pontos porque não temos o número ideal. Cada rodada isso muda, então o que eu estou trazendo do dia a dia aqui é o próximo jogos e faltando menos rodadas a gente consegue ter uma ideia melhor sobre como vai ser. Não da para contar hoje quantos pontos, vamos falar de 47 que está totalmente livre, mas sei que de 2014 para cá com 44 ninguém caiu então é muito difícil. Não dá para ter um número exato, a gente tem que pensar no próximo jogo e somar pontos para ir subindo. Chegando mais perto ali faltando três rodadas podemos ter uma ideia melhor de quantos pontos necessita - afirmou Carille.O Santos recebe Red Bull Bragantino, Chapecoense, Fortaleza e Ceará na Vila Belmiro e enfrenta Atlético-GO, Corinthians, Internacional e Flamengo como visitante. Se o Peixe precisar de 47 pontos, terá que pontuar mais 12 pontos ou seja quatro vitórias em oito jogos. A equipe está na 16ª colocação com 35 pontos e é o primeiro time fora do Z4.

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