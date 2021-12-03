Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Carille espera confirmar permanência do Santos para definir futuro no clube

Técnico concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira e evitou cravar o "fico" em 2022...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 dez 2021 às 14:31

Publicado em 03 de Dezembro de 2021 às 14:31

O técnico Fábio Carille concedeu uma coletiva de imprensa na tarde desta sexta-feira e falou sobre permanência - ou não, no comando do clube na próxima temporada. Segundo o treinador, a possibilidade de um inédito rebaixamento ainda 'afasta' uma definição.- Falta definir. Até ontem muitas coisas estavam em aberto, é claro que não estamos totalmente livres, não estamos 100%. Sei que é muito difícil com 46 pontos acontecer isso, mas ainda não posso dizer que estamos livres. Mas acredito que a partir de agora as coisas possam caminhar para um acerto. Eu mesmo não quis. Não podíamos pensar em 2022 antes de resolver. Não é questão contratual, é muito claro e aberto o meu acerto e contrato. Era definir mais. Agora está mais definido, quem sabe até o jogo contra o Flamengo define mais e começamos a falar mais de continuar ou não - comentou o treinador.
Segundo Carille, ele ainda não está participando diretamente das reuniões para possíveis reforços, visto que a temporada ainda não encerrou. O Peixe busca uma vaga na Copa Sul-Americana para acabar o ano de forma positiva.- Eu não posso dizer (planejamento). Talvez o Edu possa. Para ser sincero, evitei pensar no futuro. Estou preparando a equipe para os dois jogos, o campeonato não terminou para nós, buscar um campeonato continental. Sei que eles estão se mexendo, o Edu tem feito muitas reuniões. Mas eu não estou participando e não faço muita questão. Quem sabe agora eu possa participar mais - finalizou.
Crédito: OtécnicoFábioCarilledeuentrevistacoletivanestasexta-feira(Foto:Reprodução/SantosFC

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu
Imagem de destaque
O que é lipedema? Entenda sintomas e a condição da atriz Barbara Reis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados