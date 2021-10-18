Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Carille 'encontra' erro e torce por ambiente positivo contra o América

Treinador do Santos reclamou que time tinha que ter feito a chamada "mudança de corredor" para criar dificuldades na marcação do adversário...
Publicado em 18 de Outubro de 2021 às 09:05

Crédito: Fábio Carille afirmou já ter detectado qual o principal problema do Santos (Ivan Storti/Santos FC
Após o empate morno do Santos contra o Sport, neste domingo, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Fábio Carille entendeu que o Peixe ficou 'devendo' no Recife. Com raros lances de ataque, o time santista pouco criou e teve apenas dois chutes no gol."O que não funcionou e que a gente tinha preparado era a mudança de corredor. Começar a jogada de um lado e terminar do outro. A gente ainda está insistindo com a bola do mesmo lado. Com isso, está ficando fácil para o adversário nos bloquear. Agora, a partir desse momento, a gente começa a pensar no América", comentou Carille.Agora, o próximo confronto do Santos é contra o América, no sábado (27), na Vila Belmiro. O Peixe divulgou neste domingo (17) as informações para os torcedores que queiram ir à Vila Belmiro. Novamente o Peixe vai cobrar um preço único de R$ 40 nos ingressos em todos os setores do estádio e a capacidade será de 50%.
"Nos preparamos para fazer mais hoje. Infelizmente, ficamos abaixo do esperado. Levamos o jogo para casa, as partidas que a gente tem em casa. E já começo a convocar o torcedor santista para que crie um ambiente muito positivo, igual foi contra o Grêmio, agora com a capacidade um pouco maior. Vamos lá para criarmos um ambiente positivo e buscarmos o nosso objetivo contra o América, sábado, lá na Vila", concluiu técnico.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados