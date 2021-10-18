Carille 'encontra' erro e torce por ambiente positivo contra o América

Após o empate morno do Santos contra o Sport, neste domingo, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Fábio Carille entendeu que o Peixe ficou 'devendo' no Recife. Com raros lances de ataque, o time santista pouco criou e teve apenas dois chutes no gol."O que não funcionou e que a gente tinha preparado era a mudança de corredor. Começar a jogada de um lado e terminar do outro. A gente ainda está insistindo com a bola do mesmo lado. Com isso, está ficando fácil para o adversário nos bloquear. Agora, a partir desse momento, a gente começa a pensar no América", comentou Carille.Agora, o próximo confronto do Santos é contra o América, no sábado (27), na Vila Belmiro. O Peixe divulgou neste domingo (17) as informações para os torcedores que queiram ir à Vila Belmiro. Novamente o Peixe vai cobrar um preço único de R$ 40 nos ingressos em todos os setores do estádio e a capacidade será de 50%.
"Nos preparamos para fazer mais hoje. Infelizmente, ficamos abaixo do esperado. Levamos o jogo para casa, as partidas que a gente tem em casa. E já começo a convocar o torcedor santista para que crie um ambiente muito positivo, igual foi contra o Grêmio, agora com a capacidade um pouco maior. Vamos lá para criarmos um ambiente positivo e buscarmos o nosso objetivo contra o América, sábado, lá na Vila", concluiu técnico.