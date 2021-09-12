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futebol

Carille elogia segundo tempo do Santos e acredita em evolução da equipe

Técnico fez a estreia no comando do Peixe e gostou do segundo tempo da equipe...

Publicado em 11 de Setembro de 2021 às 23:54

LanceNet

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Publicado em 

11 set 2021 às 23:54
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Estreante do sábado, o técnico Fábio Carille gostou do desempenho do Santos no segundo tempo do empate em 0 a 0 com o Bahia, na Vila Belmiro, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador teve apenas dois treinos com o elenco, mas já viu respostas positivas dentro do que pediu aos jogadores.
"O primeiro tempo não foi legal, mas o segundo foi diferente, teve mais volume, jogamos no campo do adversário. Tenho uma forma de jogar, uma forma de pensar, é pouco, mas muitas coisas positivas aconteceram no segundo tempo e com o dia a dia vai melhorar a chegar perto do que eu penso", afirmou o treinador.
Fábio Carille destacou como pontos positivos as coberturas na defesa e as trocas de lado no ataque, mas espera que o time seja mais agressivo com a sequência dos jogos.
"Foi pouco tempo de trabalho para cobrar muita coisa, não dá, mas já houve um entendimento de cobertura, de troca de corredor, algo que eu pedi bastante e eu gosto. Gostei muito do nosso segundo tempo, a gente rodou muito a bola no campo do adversário, vou começar a cobrar que a gente possa agredir mais o adversário, jogar mais a bola na área, chutar mais, cruzar mais, incomodar mais a defesa adversária. Esse vai ser meu primeiro passo", apontou.

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