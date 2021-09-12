Carille elogia segundo tempo do Santos e acredita em evolução da equipe

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

Estreante do sábado, o técnico Fábio Carille gostou do desempenho do Santos no segundo tempo do empate em 0 a 0 com o Bahia, na Vila Belmiro, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador teve apenas dois treinos com o elenco, mas já viu respostas positivas dentro do que pediu aos jogadores.

"O primeiro tempo não foi legal, mas o segundo foi diferente, teve mais volume, jogamos no campo do adversário. Tenho uma forma de jogar, uma forma de pensar, é pouco, mas muitas coisas positivas aconteceram no segundo tempo e com o dia a dia vai melhorar a chegar perto do que eu penso", afirmou o treinador.

Fábio Carille destacou como pontos positivos as coberturas na defesa e as trocas de lado no ataque, mas espera que o time seja mais agressivo com a sequência dos jogos.