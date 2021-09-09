Carille elogia reforços e fala em mesclar experiência com juventude no Santos

Apresentado na manhã desta quinta-feira (9), o técnico Fábio Carille abordou diversos assuntos na sua coletiva, entre eles, os recentes reforços contratados pelo Santos. Vale lembrar que os nomes foram aprovados pelo antigo técnico, Fernando Diniz, pouco tempo antes de sair. - Velásquez, um zagueiro experiente. Tardelli, qualidade não se discute. Baptistão, que está chegando, entrando em forma. São jogadores que o Santos soube contratar muito bem, vão potencializar os jovens jogadores - disse Fábio Carille.

O novo técnico santista também comentou sobre os jogadores de base do Santos. Historicamente, o clube é conhecido como grande revelador do futebol brasileiro. Muitas vezes, os atletas ainda estão na adolescência e completando o ciclo de base, como são os casos de Kaiky e Ângelo.- Eu gosto de acompanhar, temos categorias que treinam ali perto de nós. Possivelmente estarei bem perto acompanhando o dia a dia ali. Gosto dessa mescla. Jogadores experientes do Santos são os que podem agregar no crescimento desses jogadores. Quando iniciaram as conversas, buscamos informações, e têm muitos meninos que me agradam muito. Vai ser uma mescla legal, esses experientes potencializando os jovens - comentou Carille.