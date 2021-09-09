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futebol

Carille elogia reforços e fala em mesclar experiência com juventude no Santos

Novo técnico do Peixe elogiou o zagueiro Emiliano Velázquez e os atacantes Diego Tardelli e Léo Baptistão, contratados recentemente pelo clube...
LanceNet

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Publicado em 

09 set 2021 às 16:11

Publicado em 09 de Setembro de 2021 às 16:11

Crédito: Reprodução/SantosFC
Apresentado na manhã desta quinta-feira (9), o técnico Fábio Carille abordou diversos assuntos na sua coletiva, entre eles, os recentes reforços contratados pelo Santos. Vale lembrar que os nomes foram aprovados pelo antigo técnico, Fernando Diniz, pouco tempo antes de sair. - Velásquez, um zagueiro experiente. Tardelli, qualidade não se discute. Baptistão, que está chegando, entrando em forma. São jogadores que o Santos soube contratar muito bem, vão potencializar os jovens jogadores - disse Fábio Carille.
O novo técnico santista também comentou sobre os jogadores de base do Santos. Historicamente, o clube é conhecido como grande revelador do futebol brasileiro. Muitas vezes, os atletas ainda estão na adolescência e completando o ciclo de base, como são os casos de Kaiky e Ângelo.- Eu gosto de acompanhar, temos categorias que treinam ali perto de nós. Possivelmente estarei bem perto acompanhando o dia a dia ali. Gosto dessa mescla. Jogadores experientes do Santos são os que podem agregar no crescimento desses jogadores. Quando iniciaram as conversas, buscamos informações, e têm muitos meninos que me agradam muito. Vai ser uma mescla legal, esses experientes potencializando os jovens - comentou Carille.
O treinador agora comanda o primeiro treino no CT Rei Pelé nesta quinta-feira (9), de olho na próxima rodada. O Santos encara o Bahia, na Vila Belmiro, neste sábado. O Peixe vem de uma sequência de seis jogos sem vencer, o que causou a demissão do técnico Fernando Diniz.

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