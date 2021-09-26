Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

futebol

Carille elogia primeiro tempo do Santos e lamenta gols em bolas paradas

Técnico gostou da atuação do Peixe no primeiro tempo da derrota para o Juventude, mas lamentou falhas em jogadas muito trabalhadas durante os treinos da equipe...

Publicado em 26 de Setembro de 2021 às 19:50

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 set 2021 às 19:50
Crédito: Pedro Ernesto Guerra Azevedo / SantosFC
O técnico Fábio Carille elogiou o comportamento do Santos no primeiro tempo da derrota por 3 a 0 diante do Juventude neste domingo, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador lamentou os gols tomados em lances de bola parada.- Nosso primeiro tempo foi muito bom. Além de ser seguro, a gente agrediu, chegou com finalizações e a primeira bola que foi no nosso gol, infelizmente, nós tomamos. Aí a questão da confiança começa a aparecer pela sequência. No segundo tempo a gente fica no ataque, propondo o jogo, buscando o empate, mas novamente na bola aérea a gente tomou o segundo gol e se perdeu - afirmou o técnico.
O treinador admitiu que as bolas aéreas eram uma preocupação na sua chegada ao Santos e afirmou que trabalhou bastante no fundamento nos últimos treinos da equipe.- É algo que quando eu cheguei tinha muita preocupação. Nesse pouco tempo trabalhei muito a bola aérea. Infelizmente, aconteceram os gols. Passa por concentração, pela percepção do que vai acontecer no lance. A gente sabe que bola parada decide jogo e hoje ela decidiu de novo - afirmou Carille.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Título de eleitor, voto
Dois alertas importantes para o eleitor brasileiro
Retrato do economista Adam Smith (1723-1790)
250 anos de "A Riqueza das Nações": lições de Adam Smith para o Espírito Santo
Festival de balonismo acontece nos dias 24 e 25 de maio, em Pedra Azul
Festival de balões vai colorir cidade da Grande Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados