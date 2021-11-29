Carille elogia partida do Santos: 'Tinha que ser o vencedor'

O técnico Fábio Carille não gostou do empate do Santos com o Internacional, no Beira-Rio, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado levou o Peixe aos 46 pontos na tabela, e praticamente enterrou as chances, que já eram muito pequenas, de amargar um inédito rebaixamento para a Segunda Divisão no fim do ano.- Matematicamente, ainda não. Equipes com 40 pontos dentro e fora da zona de rebaixamento e faltam duas rodadas. E já que estamos chegando com essa pontuação, podemos até sonhar com algo maior. 49 tem chance grande de Sul-Americana.O treinador, porém, valorizou a boa partida realizada pelo time santista. No segundo-tempo, o Peixe criou as principais chances e chegou a virar a partida, mas teve o gol anulado pelo arbitragem. Madson e Ângelo também tiveram oportunidades, mas desperdiçaram.