Carille elogia Madson e vê esquema 'favorecendo' o lateral no Santos

Madson, herói da vitória do Santos contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada, ganhou elogios do chefe. Titular com o técnico Fábio Carille, o lateral havia também marcado um gol e feito uma assistência, e ajudou o Peixe em mais uma vitória."Esquema favorece o Madson, ganhamos na altura, que é um problema que estamos conseguindo solucionar no ataque e na defesa, com mais agressividade. Lógico que o esquema favorece quem tem esse potencial", disse Carille.O jogador é o defensor na Série A do Campeonato Brasileiro quem mais tem participações em gols. Ao todo, são dois gols e 3 assistências. Vale ressaltar que Madson ficou de fora por mais de uma mês por conta de dores articulares.