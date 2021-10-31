Carille elogia Madson e vê esquema 'favorecendo' o lateral no Santos

Madson, herói da vitória do Santos contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada, ganhou elogios do chefe. Titular com o técnico Fábio Carille, o lateral havia também marcado um gol e feito uma assistência, e ajudou o Peixe em mais uma vitória."Esquema favorece o Madson, ganhamos na altura, que é um problema que estamos conseguindo solucionar no ataque e na defesa, com mais agressividade. Lógico que o esquema favorece quem tem esse potencial", disse Carille.O jogador é o defensor na Série A do Campeonato Brasileiro quem mais tem participações em gols. Ao todo, são dois gols e 3 assistências. Vale ressaltar que Madson ficou de fora por mais de uma mês por conta de dores articulares.
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"Madson eu conheço há muito tempo, desde o Bahia, e sei da força ofensiva e da bola aérea. Cheguei com ele há um mês parado, teve quase um mês depois ainda. Colocamos no sub-23, eu assisti na Vila e ganhamos com gol dele", avisou Carille.