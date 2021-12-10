Carille elogia Léo e Richard e quer seis reforços no Santos

O técnico Fábio Carille confirmou sua permanência no Santos em 2022 e já começa a planejar o futuro da equipe. O treinador comentou sobre a chegada de seis reforços, mas evitou falar de posições e quer esperar definição do elenco.- A gente vai ter que ter certos cuidados para falar de posições, porque corremos riscos de perder jogadores importantes. Falamos de três, quatro. Eu vou falar de seis jogadores, sendo que três fortes para chegar e comandar o time e três para formar um elenco mais equilibrado. Falo de seis, mas podem ser mais. Começamos a ouvir possibilidades de saídas, então ficamos um pouco perdidos enquanto não tivermos definições de saídas e chegadas de jogadores. Ficamos em cima do muro. É um mês em que vamos trabalhar muito por telefone sabendo o que acontece. Jogadores valorizados, jogadores jovens, que têm mercado e não é de hoje, como Felipe Jonatan. Ficaremos um pouco perdidos na relação de quantos jogadores são e suas posições. Se hoje perder um Felipe, por exemplo, vai ter que trazer mais um - afirmou Carille.