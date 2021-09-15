futebol

Carille elogia Jobson e espera contar com o volante em breve no Santos

Após a eliminação na Copa do Brasil diante do Athlético-PR, o técnico do Peixe afirmou que gosta muito do estilo do volante Jobson e espera contar com ele o mais rápido possível...
LanceNet

15 set 2021 às 18:31

Publicado em 15 de Setembro de 2021 às 18:31

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O técnico Fábio Carille espera contar com Jobson em breve no Santos. O jogador sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior e no menisco lateral do joelho direito na vitória do Santos por 2 a 1 contra Botafogo, em 17 de janeiro, na Vila Belmiro pelo Campeonato Brasileiro, o que tirou dos jogos nos últimos sete meses.- Estou avaliando e logo mais temos o Jobson, um jogador interessante que gosto e acompanho há muito tempo, de bom passe, qualidade técnica e posicionamento. Camacho que foi muito bem contra o Bahia. Vamos ver se temos necessidades e onde podemos chegar para pensar - disse o treinador.
Jobson voltou a treinar com o grupo no mês de agosto e vem evoluindo a cada dia. A comissão técnica prega cautela, mas vê o jogador perto do retorno.Com a venda do volante Pituca e as contusões de Sandry e do próprio Jobson, o Santos foi ao mercado e se reforçou para a posição. O meio-campista Vinicius Zanocelo, que chegou por empréstimo até 31 de maio de 2023, com opção de compra e passe fixado, e Camacho, que veio em definitivo até o final da temporada 2022, chegaram para as posições. Alison também deixou o Peixe recentemente.

Tópicos Relacionados

santos
A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Começa o show do Guns N' Roses em Cariacica
Guns N' Roses faz show histórico no ES; veja detalhes
Imagem BBC Brasil
As 10 melhores séries de TV de 2026 até agora, segundo críticos da BBC
Imagem de destaque
Rio Branco cede empate e segue sem vencer na Série D do Brasileirão

