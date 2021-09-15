Carille elogia Jobson e espera contar com o volante em breve no Santos

O técnico Fábio Carille espera contar com Jobson em breve no Santos. O jogador sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior e no menisco lateral do joelho direito na vitória do Santos por 2 a 1 contra Botafogo, em 17 de janeiro, na Vila Belmiro pelo Campeonato Brasileiro, o que tirou dos jogos nos últimos sete meses.- Estou avaliando e logo mais temos o Jobson, um jogador interessante que gosto e acompanho há muito tempo, de bom passe, qualidade técnica e posicionamento. Camacho que foi muito bem contra o Bahia. Vamos ver se temos necessidades e onde podemos chegar para pensar - disse o treinador.
Jobson voltou a treinar com o grupo no mês de agosto e vem evoluindo a cada dia. A comissão técnica prega cautela, mas vê o jogador perto do retorno.Com a venda do volante Pituca e as contusões de Sandry e do próprio Jobson, o Santos foi ao mercado e se reforçou para a posição. O meio-campista Vinicius Zanocelo, que chegou por empréstimo até 31 de maio de 2023, com opção de compra e passe fixado, e Camacho, que veio em definitivo até o final da temporada 2022, chegaram para as posições. Alison também deixou o Peixe recentemente.