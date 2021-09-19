Carille elogia esquema com três zagueiros no Santos: 'Resposta boa'

Crédito: Reprodução/SantosFC

O técnico Fábio Carille comentou sobre o esquema utilizado no empate do Santos contra o Ceará por 0 a 0, neste sábado, fora de casa. O treinador declarou que viu no elenco uma boa possibilidade dessa formação trazer bons resultados.

+ ATUAÇÕES: Marinho escorrega em pênalti, e Santos empata sem gols- Desde quando chegamos aqui, começamos a detectar a possibilidade de resposta boa com três zagueiros. Com quatro anos e meio, é a minha primeira experiência. Não é minha preferência, mas acredito que por característica time pode corresponder bem assim - apostou.Segundo o técnico santista, a tendência é que a equipe evolua ainda mais e, com o tempo, os resultados comecem a aparecer.

- Time já respondeu bem e agora temos semana limpa para trabalhar de fato. Foi muito pouco tempo para treinamentos. Demos uma resposta, uma cara de que podemos jogar assim e os resultados virem - completou Carille.

O treinador do Peixe falou também sobre as condições do gramado, que não estavam boas. Vale lembra que Marinho perdeu um pênalti no comecinho do jogo, após escorregar.

- Não está na melhor condição. Queríamos colocar a bola no chão e atrapalhou, em outros momentos tomamos decisões erradas. E vamos corrigir a partir do treino de terça-feira - disse.

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