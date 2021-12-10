Carille é confirmado por Dracena como técnico do Santos em 2022

Acabou a novela. Fábio Carille irá comandar o Santos na próxima temporada. O acordo para a permanência do treinador foi alinhado na quarta-feira e confirmado no início da tarde desta quinta, após uma conversa entre o presidente Andres Rueda e o empresário do treinador, Paulo Pitombeira.O anúncio foi feito pelo executivo de futebol, Edu Dracena, logo após o empate em 1 a 1 com o Cuiabá nesta quinta-feira, na Vila Belmiro. O jogo marcou o fim da temporada 2021.- O Carille tem contrato e vai ser o técnico do Santos em 2022 - afirmou Dracena.Contratado no início de setembro, Fábio Carille teve um início ruim no Peixe. Nos nove primeiros jogos, ele conquistou apenas uma vitória e chegou a estar ameaçado de demissão antes do jogo contra o Fluminense, mas a diretoria apostou na permanência, o time evoluiu, se livrou do risco de rebaixamento na vitória sobre o Flamengo e chegou com chances de conquistar uma vaga na Libertadores na partida desta quinta, contra o Cuiabá, fato que não se concretizou com o empate em 1 a 1.
Nas últimas semanas, Fábio Carille deu entrevistas dizendo que ainda não tinha conversado sobre o planejamento para 2022 porque queria esperar pela confirmação da permanência do Santos na Série A. A primeira conversa aconteceu nesta quarta, quando ele, o executivo de futebol, Edu Dracena, e membros do Comitê de Gestão fizeram análise do elenco e de reforços para a próxima temporada.
O pensamento de Carille e da diretoria sobre o elenco para a temporada são parecidos. O clube pretende fazer poucas contratações, mas quer jogadores que cheguem para jogar. A exceção será o meia Bruno Oliveira, que disputou a Série B do Brasileiro pelo Vitória e pertence à Caldense. Ele virá como uma aposta.
Depois da reunião de quarta, a permanência só não foi oficializada porque o Santos precisava resolver as questões contratuais com o empresário do treinador. Isso aconteceu entre a manhã e o começo da tarde desta quinta.
Fábio Carille comandou o Santos em 19 jogos, com sete vitórias, seis empates e seis derrotas, um aproveitamento de 47% dos pontos disputados.