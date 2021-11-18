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futebol

Carille conta com a volta de Sandry ao Santos ainda em 2021

Volante está em fase final de recuperação de uma cirurgia de ligamento cruzado...
LanceNet

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Publicado em 

18 nov 2021 às 15:04

Publicado em 18 de Novembro de 2021 às 15:04

O técnico Fábio Carille comentou sobre a possibilidade de contar com o volante Sandry aos jogos do Santos ainda nesta temporada. Ele se recupera de uma lesão sofrida em abril, quando rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito durante treino.- Sandry é um jogador que eu espero, sim, mas temos cautela. Lesão de cruzado e temos que ter cuidado. Está evoluindo, treinando muito. Temos um protocolo a respeitar e quem sabe não pode ser relacionado e nos ajudar na reta final nos últimos dois ou três jogos? - disse Carille.
O Santos soltou no mês de outubro uma nota esclarecendo sobre o tratamento da lesão do Menino da Vila. Apesar da evolução, o clube não confirma a data do retorno:O Santos Futebol Clube esclarece que o atleta Sandry está no sexto mês de pós-operatório de reconstrução de Ligamento Cruzado Anterior direito. O jogador vem seguindo o planejamento pré-estabelecido pelo Núcleo de Saúde e Performance (NSP) desde o seu início, encontra-se atualmente na transição (preparação física) e sem data prevista para retorno, diferente do que está sendo veiculado em alguns órgãos de imprensa.
Sandry vem sendo acompanhado por todos os profissionais do Núcleo, composto por toda a equipe de fisioterapia, equipe médica, preparação física, fisiologia, nutrição e psicologia, em processos integrados da forma que o clube estabelece para todos os casos. Sempre respeitando a evolução e os cuidados para que o retorno aos gramados seja com segurança e obedecendo todos os critérios de retorno ao esporte.
O Clube reitera que não há data definida para o retorno aos jogos, o que naturalmente será estabelecido ao longo do processo, de acordo com a evolução segura do atleta.
Crédito: SandrypodevoltaraoSantosaindanestatemporada(IvanStorti/Santos

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