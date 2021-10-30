Carille comemora resultado e não se importa em 'jogar bonito'

O técnico Fábio Carille comemorou a importante vitória do Santos por 1 a 0, contra o Athletico-PR, fora de casa. Com o triunfo do Alvinegro da Vila Belmiro, o time santista salta para 11ª colocação, com 35 pontos, pelo menos até a rodada concluir."Hoje a gente tem que ter entendimento sobre resultado independentemente de jogar bonito ou não. Briga direta, passamos o Athletico e ideia foi de fechar mesmo e levar os três pontos. 1 a 0 aqui, contra um time que vinha de vitória importantíssima tirando o Flamengo de uma final de Copa do Brasil".O treinador admitiu, no entanto, que o jogo não foi perfeito: "Tivemos um pouco de erros individuais na defesa e precisávamos de um contra-ataque melhor, com melhores escolhas no terço final para ampliar, mas são duas vitórias consecutivas... Muito importante para nós. E agora restam nove jogos, nove decisões, para que possamos alcançar nosso objetivo", disse Carille.