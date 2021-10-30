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futebol

Carille comemora resultado e não se importa em 'jogar bonito'

Treinador do Santos admitiu que equipe cometeu alguns erros, mas salientou importância dos 3 pontos conquistados neste sábado, na Arena da Baixada...

Publicado em 30 de Outubro de 2021 às 20:53

LanceNet

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Publicado em 

30 out 2021 às 20:53
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O técnico Fábio Carille comemorou a importante vitória do Santos por 1 a 0, contra o Athletico-PR, fora de casa. Com o triunfo do Alvinegro da Vila Belmiro, o time santista salta para 11ª colocação, com 35 pontos, pelo menos até a rodada concluir."Hoje a gente tem que ter entendimento sobre resultado independentemente de jogar bonito ou não. Briga direta, passamos o Athletico e ideia foi de fechar mesmo e levar os três pontos. 1 a 0 aqui, contra um time que vinha de vitória importantíssima tirando o Flamengo de uma final de Copa do Brasil".O treinador admitiu, no entanto, que o jogo não foi perfeito: "Tivemos um pouco de erros individuais na defesa e precisávamos de um contra-ataque melhor, com melhores escolhas no terço final para ampliar, mas são duas vitórias consecutivas... Muito importante para nós. E agora restam nove jogos, nove decisões, para que possamos alcançar nosso objetivo", disse Carille.
Segundo o treinador, a vitória da tranquilidade para a equipe. O Santos voltará a campo no clássico diante do Palmeiras no dia 7, na Vila Belmiro, pela 30ª rodada.
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"Sentimento de alegria, felicidade, dever cumprido até agora. Duas vitórias que nos dão moral, fazem acreditarmos mais e respirar um pouco. Agora é pensar no Palmeiras a partir de amanhã. Sei que temos muito a melhorar, a arrumar, e ter esses problemas com a vitória é melhor que na derrota. Duas vitórias, seis pontos e passam mais confiança para eles e para mim. Com certeza vai ser uma volta maravilhosa para o Santos e semana de muito trabalho antes do Palmeiras", concluiu.

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