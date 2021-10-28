Carille chega aos dez jogos no comando do Santos. Veja os números

O técnico Fábio Carille completou dez jogos no comando do Santos na vitória por 2 a 0 contra o Fluminense, na Vila Belmiro, em partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Somando confrontos válidos pelo Brasileirão e pela Copa do Brasil, o treinador possui 2 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Um aproveitamento de 33%.Nos dez jogos de Carille, o Peixe fez cinco gols e sofreu dez.

O ínicio de trabalho do Carille é inferior ao de Fernando Diniz e Ariel Holan só nesta temporada, mas também é pior do que o de Cuca em 2020 e Jorge Sampaoli em 2019. Os melhores inícios de trabalhos nesses três anos foram de Jorge Sampaoli, Jesualdo Ferreira, Fernando Diniz, Cuca, Ariel Holan e depois Carille.Carille assumiu a equipe no meio de setembro e não conseguiu levar a equipe para a semifinal da Copa do Brasil sendo eliminado para o Athletico-PR. Ele não repetiu nenhuma escalação nas dez partidas.