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futebol

Carille chega aos dez jogos no comando do Santos. Veja os números

Técnico tem duas vitórias, quatro empates e quatro derrotas, um desempenho inferior aos antecessores. Peixe marcou cinco gols no período e sofreu dez...

Publicado em 28 de Outubro de 2021 às 16:52

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 out 2021 às 16:52
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O técnico Fábio Carille completou dez jogos no comando do Santos na vitória por 2 a 0 contra o Fluminense, na Vila Belmiro, em partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Somando confrontos válidos pelo Brasileirão e pela Copa do Brasil, o treinador possui 2 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Um aproveitamento de 33%.Nos dez jogos de Carille, o Peixe fez cinco gols e sofreu dez.
O ínicio de trabalho do Carille é inferior ao de Fernando Diniz e Ariel Holan só nesta temporada, mas também é pior do que o de Cuca em 2020 e Jorge Sampaoli em 2019. Os melhores inícios de trabalhos nesses três anos foram de Jorge Sampaoli, Jesualdo Ferreira, Fernando Diniz, Cuca, Ariel Holan e depois Carille.Carille assumiu a equipe no meio de setembro e não conseguiu levar a equipe para a semifinal da Copa do Brasil sendo eliminado para o Athletico-PR. Ele não repetiu nenhuma escalação nas dez partidas.
Sampaoli – 6 vitórias, 2 derrotas e dois empates(V) Santos 1 x 0 Ferroviária – Campeonato Paulista(D) São Bento 4 x 0 Santos – Campeonato Paulista(V) Santos 2 x 0 São Paulo – Campeonato Paulista(V) Bragantino 1 x 4 Santos – Campeonato Paulista(D) Ituano 5 x 1 Santos – Campeonato Paulista(V) Altos 1 x 7 Santos – Copa do Brasil(V) Santos 1 x 0 Mirassol – Campeonato Paulista(E) River Plate (URU) 0 x 0 Santos – Sul-Americana(V) Santos 3 x 0 Guarani – Campeonato Paulista(E) Palmeiras 0 x 0 Santos – Campeonato Paulista
Jesualdo Ferreira – 5 vitórias, 2 derrotas e 3 empates(E) Santos 0 x 0 Bragantino – Campeonato Paulista(V) Guarani 1 x 2 Santos – Campeonato Paulista(V) Santos 2 x 0 Inter de Limeira – Campeonato Paulista(D) Corinthians 2 x 0 Santos – Campeonato Paulista(V) Santos 2 x 0 Botafogo – Campeonato Paulista(E) Ferroviária 0 x 0 Santos – Campeonato Paulista(D) Ituano 2 x 0 Santos – Campeonato Paulista(E) Santos 0 x 0 Palmeiras – Campeonato Paulista(V) Defensa y Justicia 1 x 2 Santos – Copa Libertadores(V) Santos 3 x 1 Mirassol – Campeonato Paulista
Cuca – 4 vitórias, 3 derrotas e 3 empates(E) Santos 1 x 1 Bragantino – Campeonato Brasileiro(D) Internacional 2 x 0 Santos – Campeonato Brasileiro(V) Santos 3 x 1 Athletico PR – Campeonato Brasileiro(V) Sport 0 x 1 Santos – Campeonato Brasileiro(D) Palmeiras 2 x 1 Santos – Campeonato Brasileiro(D) Flamengo 1 x 0 Santos – Campeonato Brasileiro(E) Santos 2 x 2 Vasco – Campeonato Brasileiro(V) Ceará 0 x 1 Santos – Campeonato Brasileiro(V) Santos 3 x 1 Atlético MG – Campeonato Brasileiro(E) Santos 2 x 2 São Paulo – Campeonato Brasileiro
Ariel Holan – 4 vitórias, 3 derrotas e 3 empates(D) São Paulo 4 x 0 Santos – Campeonato Paulista(V) Santos 2 x 1 Deportivo Lara – Copa Libertadores(V) Santos 2 x 1 Ituano – Campeonato Paulista(E) Deportivo Lara 1 x 1 Santos – Copa Libertadores(V) San Lorenzo 1 x 3 Santos – Copa Libertadores(E) Santos 0 x 0 Botafogo – Campeonato Paulista(E) Santos 2 x 2 San Lorenzo – Copa Libertadores(D) Ponte Preta 3 x 0 Santos – Campeonato Paulista(V) Santos 2 x 1 Inter de Limeira – Campeonato Paulista(D) Santos 0 x 2 Barcelona de Guayaquil – Copa Libertadores
Fernando Diniz – 5 vitórias, 4 derrotas e 1 empate
(V) Santos 1 x 0 Boca Juniors – Copa Libertadores(D) The Strongest 2 x 1 Santos – Copa Libertadores(D) Barcelona-EQU 3 x 1 Santos – Copa Libertadores(D) Bahia 3 x 0 Santos – Campeonato Brasileiro(V) Cianorte 0 x 2 Santos – Copa do Brasil(V) Santos 3 x 1 Ceará – Campeonato Brasileiro(V) Santos 1 x 0 Cianorte – Copa do Brasil(E) Santos 0 x 0 Juventude – Campeonato Brasileiro(D) Fluminense 1 x 0 Santos – Campeonato Brasileiro(V) Santos 2 x 0 São Paulo – Campeonato Brasileiro
Fábio Carille - 2 vitórias, 4 empates e 4 derrotas
(E) Santos 0 x 0 Bahia - Campeonato Brasileiro(D) Santos 0 x 1 Athletico-PR - volta das quartas de final da Copa do Brasil(E) Ceará 0 x 0 Santos - Campeonato Brasileiro(D) Juventude 3 x 0 Santos - Campeonato Brasileiro(E) São Paulo 1 x 1 Santos - Campeonato Brasileiro(V) Santos 1 x 0 Grêmio - Campeonato Brasileiro(D) Atlético-MG 3 x 1 Santos - Campeonato Brasileiro(E) Sport 0 x 0 Santos - Campeonato Brasileiro(D) Santos 0 x 2 América-MG - Campeonato Brasileiro(V) Santos 2 x 0 Fluminense - Campeonato Brasileiro

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