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Carille busca explicações para segundo tempo ruim do Santos

Técnico aprovou o desempenho do Peixe no primeiro tempo do empate contra o Guarani...

Publicado em 06 de Fevereiro de 2022 às 19:54

LanceNet

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Publicado em 

06 fev 2022 às 19:54
O técnico Fábio Carille não gostou da atuação do Santos no segundo tempo do empate em 1 a 1 com o Guarani na tarde deste domingo, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, pela quarta rodada do Paulistão. O treinador afirmou ter conversado bastante com a equipe no vestiário, mas ainda vai buscar entender o que provocou a queda de rendimento santista na segunda etapa.- Do primeiro tempo eu gostei. O segundo tempo não consigo entender o porquê caiu. Se foi pela arbitragem estamos errados. Isso não pode nos influenciar. Ficamos abaixo. Pode ser pela parte física? Pode. Mas precisamos crescer como equipe, coletivamente e fisicamente. Tivemos jogadores que não conseguiram fazer a pré-temporada, mas acredito que o primeiro tempo vai ser a cara do nosso time na temporada - afirmou o treinador.Carille também destacou a falta de competitividade da equipe no meio-campo. Segundo o técnico, a proposta de jogo do Guarani foi muito discutida com o elenco, mas o Santos não conseguiu encontrar respostas.

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