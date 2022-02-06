Carille busca explicações para segundo tempo ruim do Santos

O técnico Fábio Carille não gostou da atuação do Santos no segundo tempo do empate em 1 a 1 com o Guarani na tarde deste domingo, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, pela quarta rodada do Paulistão. O treinador afirmou ter conversado bastante com a equipe no vestiário, mas ainda vai buscar entender o que provocou a queda de rendimento santista na segunda etapa.- Do primeiro tempo eu gostei. O segundo tempo não consigo entender o porquê caiu. Se foi pela arbitragem estamos errados. Isso não pode nos influenciar. Ficamos abaixo. Pode ser pela parte física? Pode. Mas precisamos crescer como equipe, coletivamente e fisicamente. Tivemos jogadores que não conseguiram fazer a pré-temporada, mas acredito que o primeiro tempo vai ser a cara do nosso time na temporada - afirmou o treinador.Carille também destacou a falta de competitividade da equipe no meio-campo. Segundo o técnico, a proposta de jogo do Guarani foi muito discutida com o elenco, mas o Santos não conseguiu encontrar respostas.