Carille admite indicação de Pablo ao Santos e elogia Rwan Seco

Em busca de um camisa 9, o técnico Fábio Carille admitiu que indicou o atacante Pablo para fazer a função e ainda elogiou Rwan, da base, em entrevista à HBO Max.- Era uma busca minha, gosto de um 9 mais móvel, por isso o Rwan Seco me agrada. Sabe sair da área, sabe armar...o Pablo é esse jogador. Não tem que lamentar, cada um busca o seu caminho, sua felicidade. Infelizmente não veio -afirmou Carille em entrevista.

O Santos acabou esfriando as negociações pelo atacante Pablo, do São Paulo. Em conversas encaminhadas com o Tricolor Paulista, o Peixe viu pouco “entusiasmo” do jogador em mudar para o clube e, por essa razão, busca outras opções no mercado. Liderado por Dracena, o Alvinegro percebeu que há uma vontade clara do atacante em voltar para o time em que se destacou na carreira, o Athletico-PR e um ‘medo’ de mudar para um rival do Tricolor.A diretoria liberou o atacante Raniel para o Vasco e Diego Tardelli não teve seu contrato renovado. Com o impasse na renovação com Marcos Leonardo, o Peixe e Carille acreditam que um jogador de área seja importante para o restante da temporada.

Já Rwan é um dos destaques da base e é artilheiro do clube na Copa São Paulo. Em 2021 foi artilheiro da categoria Sub-20 e Sub-23, agora neste ano ele tem 4 gols em 4 jogos com 1 assistência e tem participação direta em 50% dos gols da equipe na Copinha. Carille chegou a acompanhar uma partida do Rwan pelo Sub-20 diante o Palmeiras nas quartas do Paulista.