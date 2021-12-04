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futebol

Cardoni projeta futuro ambicioso dentro do Inter

Matheus Cardoni foi comprado pelo Colorado e espera alcançar o patamar de Taison e Edenílson...
LanceNet

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Publicado em 

04 dez 2021 às 18:05

Publicado em 04 de Dezembro de 2021 às 18:05

De olho no futuro, o Internacional não perdeu tempo e comprou em definitivo o garoto Matheus Cardoni, que fica no Beira-Rio pelas próximas quatro temporadas.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Animado com a oportunidade, Cardoni projeta uma carreira vitoriosa no Colorado e não escondeu que as referências para fazer história no time são Taison e Edenílson.
"São atletas que são referências para mim. Me ajudam, dão toques. Tenho muito carinho por todos. Quero chegar no patamar de Taison e Edenilson", afirmou.
Crédito: MatheusCardoniemaçãodurantetreinodoLiverpool(RicardoDuarte/Internacional

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