Cardoni projeta futuro ambicioso dentro do Inter

De olho no futuro, o Internacional não perdeu tempo e comprou em definitivo o garoto Matheus Cardoni, que fica no Beira-Rio pelas próximas quatro temporadas.

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Animado com a oportunidade, Cardoni projeta uma carreira vitoriosa no Colorado e não escondeu que as referências para fazer história no time são Taison e Edenílson.

"São atletas que são referências para mim. Me ajudam, dão toques. Tenho muito carinho por todos. Quero chegar no patamar de Taison e Edenilson", afirmou.