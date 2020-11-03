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futebol

Caracas x Vasco: prováveis times, onde ver, desfalques e palpites

Gigante da Colina tem a vantagem do empate Estádio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela para garantir uma vaga nas oitavas de finais da Copa Sul-Americana...
LanceNet

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Publicado em 

03 nov 2020 às 20:30

Publicado em 03 de Novembro de 2020 às 20:30

Crédito: AFP
Caracas e Vasco se enfrentam nesta quarta, no Estádio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela, às 21h30 (de Brasília), na luta por uma vaga nas oitavas de finais da Copa Sul-Americana. O Cruz-maltino tem a vantagem do empate, já que venceu o primeiro jogo por 1 a 0 em São Januário, na última semana.Para o duelo, a equipe de Ricardo Sá Pinto não contará com Cayo Tenório, Marcelo Alves, Riquelme e Gabriel Pec, que testaram positivo para Covid-19. Além deles, o artilheiro Germán Cano segue de fora devido à uma lesão na coxa, assim como Breno e Ramon. Léo Matos e Torres chegaram ao clube cruz-maltino depois do limite para inscrição.
Caso avance, o Gigante de Colina enfrentará o vencedor do confronto entre Sportivo Luqueño e Defensa y JusticiaFICHA TÉCNICACARACAS X VASCO
Data/Hora: 4/10/2020, às 21h30Árbitro: Jhon Ospina (COL)Assistentes: Dionísio Ruíz (COL) e Jhon Alexander León (COL)Onde ver: Conmebol TV e tempo real do LANCE!
Caracas (Técnico: Noel Sanvicente)Velásquez, Casiani, Villanueva, Osio, Notaroberto; Castillo e Hernández; Contreras, Hernández e Celis; Blanco.
Lesionados: -Pendurados: -Suspenso: -
VASCO (Ricardo Sá Pinto)Fernando Miguel, Yago Pikachu, Miranda, Ricardo Graça e Henrique; Andrey, Gil e Benítez; Carlinhos Talles Magno (Vinícius) e Ribamar.
Lesionados: Cayo Tenório, Marcelo Alves, Riquelme e Gabriel Pec (Covid-19); Breno, Ramon e Cano.Pendurado: Andrey Suspenso: Ygor Catatau.
Palpites: Na redação do LANCE!, 35% das pessoas que responderam à enquete acreditam em classificação do Caracas e 65% entendem que a classificação do Vasco é mais provável.

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