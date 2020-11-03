Caracas x Vasco: prováveis times, onde ver, desfalques e palpites

Caracas e Vasco se enfrentam nesta quarta, no Estádio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela, às 21h30 (de Brasília), na luta por uma vaga nas oitavas de finais da Copa Sul-Americana. O Cruz-maltino tem a vantagem do empate, já que venceu o primeiro jogo por 1 a 0 em São Januário, na última semana.Para o duelo, a equipe de Ricardo Sá Pinto não contará com Cayo Tenório, Marcelo Alves, Riquelme e Gabriel Pec, que testaram positivo para Covid-19. Além deles, o artilheiro Germán Cano segue de fora devido à uma lesão na coxa, assim como Breno e Ramon. Léo Matos e Torres chegaram ao clube cruz-maltino depois do limite para inscrição.