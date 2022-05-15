'Cara da Luva de Pedreiro' se ajoelha à estátua de Roberto Dinamite e é ovacionado pela torcida do Vasco

Iran Ferreira, "O cara da luva de pedreiro", esteve em São Januário neste domingo durante Vasco x Bahia. Antes da partida, o fenômeno da internet mundial se ajoelhou em frente à estátua recém-inaugurada de Roberto Dinamite.
Após saudar o ídolo maior do Cruz-Maltino, Iran foi ovacionado pela torcida vascaína. Os presentes na Colina Histórica gritaram uma das expressões mais conhecidas do baiano de 20 anos.
Iran Ferreira viralizou no início deste ano com os vídeos marcando golaços em um campo de terra batida na Bahia. O 'Luva de Pedreiro' ficou famoso com alguns bordões que reproduz nos vídeos, como o 'Receba'. O influenciador já soma mais de 10 milhões de seguidores no Instagram.