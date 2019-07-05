Capixabas são convocados para amistosos da seleção brasileira sub-17

O técnico Guilherme Dalla Déa convocou a seleção brasileira Sub-17. Foram relacionados 25 atletas para a disputa de dois amistosos contra o Paraguai, nos dias 23 e 26 de julho, e mais um período de treinamentos na Granja Comary. Entre os nomes, dois capixabas. O meia-atacante Miguel Silveira, de 16 anos, era uma das promessas da base do Fluminense e já integra o elenco profissional.