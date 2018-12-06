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Revelação

Capixaba Zé Gatinha ganha elogios do técnico Zé Ricardo no Botafogo

No time alvinegro, o meia-atacante terá que deixar o apelido de lado para usar seu nome de batismo: Alessandro

Publicado em 06 de Dezembro de 2018 às 19:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 dez 2018 às 19:29
Um novo jogador tem tudo para cair de vez nas graças da torcida do Botafogo. Trata-se do jovem meia-atacante capixaba Alessandro Scheppa, de 21 anos. Natural da Serra, Alessandro é conhecido pelo engraçado apelido de Zé Gatinha e antes de chegar ao Botafogo, mostrou seu potencial no Espírito Santo FC e no Flamengo de Guarulhos-SP.  
Zé Gatinha foi revelado nas categorias de base do Espírito Santo e agora quer brilhar no Botafogo Crédito: Vitor Silva/SS Press
A princípio com vínculo até abril de 2019 junto ao Botafogo, o atleta foi contratado para atuar no Torneio Octávio Pinto Guimarães (OPG), mas não foi inscrito a tempo. Ele já treinou com os profissionais e foi observado pelo técnico Zé Ricardo, que já sinalizou ver talento no jovem capixaba.
"É um jogador que pode atuar em mais de uma posição. Num 4-2-3-1, ele pode jogar na linha de três tanto pela esquerda quanto pela direita ou centralizado. Tem bons recursos, dá boas soluções no 1 contra 1. Ele precisa fazer trabalho físico. Vai ter uma programação física nas férias, assim como todos os outros atletas, para que ele possa se apresentar na pré-temporada", explicou Zé Ricardo em entrevista ao Globoesporte.com.
Na mesma entrevista, Zé Ricardo também destacou que as características de Zé Gatinha, que será chamado apenas de Alessandro no Glorioso, têm a ver com o que gostam os botafoguenses.
"Não tem medo do confronto, parece que tem o estilo que o botafoguense gosta. Tem muita combatividade, briga bastante pela bola. Na fase sem a bola, se dedica bastante. É com ele agora. Se ele apresentar rendimento, vai ser aproveitado."

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