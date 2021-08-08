Capixaba reconhece momento ruim do Bahia na temporada

Crédito: AssCom Dourado

Na noite deste sábado, o Bahia foi até a Arena Pantanal e acabou no empate por 1 a 1, fato que pouco contribuiu na tabela de classificação.

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Na saída de campo, o lateral-esquerdo Juninho Capixaba admitiu que o time não atravessa um bom momento e espera corrigir os erros nos próximos jogos.

‘A gente não vem num bom momento. A eliminação não afeta em nada, a gente ganhou o jogo, pecamos no detalhe. Momento não é bom. Corrigir os detalhes para a sequência do campeonato. O empenho físico da gente tem sido bom, mas a gente acaba pecando nos detalhes’, afirmou.