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futebol

Capixaba reconhece momento ruim do Bahia na temporada

Tricolor não conseguiu vencer o Cuiabá na Arena Pantanal e aumentou a turbulência no elenco...

Publicado em 08 de Agosto de 2021 às 00:13

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 ago 2021 às 00:13
Crédito: AssCom Dourado
Na noite deste sábado, o Bahia foi até a Arena Pantanal e acabou no empate por 1 a 1, fato que pouco contribuiu na tabela de classificação.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Na saída de campo, o lateral-esquerdo Juninho Capixaba admitiu que o time não atravessa um bom momento e espera corrigir os erros nos próximos jogos.
‘A gente não vem num bom momento. A eliminação não afeta em nada, a gente ganhou o jogo, pecamos no detalhe. Momento não é bom. Corrigir os detalhes para a sequência do campeonato. O empenho físico da gente tem sido bom, mas a gente acaba pecando nos detalhes’, afirmou.
Com o empate fora de casa, o Tricolor fica na 10ª colocação, com 18 pontos conquistados.

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